Общество

сегодня, 10:02

Три брака липчанок с иностранцами признали фиктивными

3 936
#миграция #иностранцы
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Три брака липчанок с иностранцами признали фиктивными

Проверяют сомнительные браки с трудовыми мигрантами из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана.

По иску прокурора Левобережного района суд признал три брака липчанок с иностранцами признали фиктивными. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в рамках межведомственного взаимодействия с ЗАГС и УМВД особенно тщательно проверяют сомнительные браки с трудовыми мигрантами из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана: проводится опрос соседей, смотрят, есть ли у пары совместное имущество, ездят ли они в отпуск вместе, ведут ли совместное хозяйство, есть ли совместные покупки.

По информации УМВД России по Липецкой области о заключении фиктивных браков между липчанками и гражданами иностранных государств было установлено, что три липчанки заключили браки исключительно с целью получения незаконного дохода за создание условий иностранцам для получения российского гражданства по упрощенной программе.

По семейному кодексу брак признается недействительным, если супруги или один из них зарегистрировали его без намерения создать семью.

Прокурор обратился в суд с исками о признании этих браков недействительными и аннулировании записей актов гражданского состояния. Эти требования судом были удовлетворены.

В прокуратуре добавляют, что сейчас факты заключения фиктивных браков участились.
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#миграция #иностранцы
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Комментарии (3)

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Mikl

23 минуты назад
Я бы поставил вопрос о планируемом повышении призывного возраста с 18 до 21 год. Считаю старый возраст наиболее оптимальный. Призывник кончает школу месяца два три отдыхает и идет в армию, через год он свободен на все стороны, хочет учиться, хочет женится. А в 21 год у него уже семья и трое детей и отрывать его от жены и детей это не совсем правильно. Социологи говорят о раннем взрослении нынешней молодежи, да и уже в школе они прекрасно ориентируются и в компьютерах и в технике, постоянно снижают возраст получения автомобильных прав на вождение автомобиля. А если после школы ждать три года до армии призывник не работая разболтается и становится неуправляемым. нужен ли такой товарищ в армии?
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Умный

39 минут назад
И обязательно выяснить,есть ли у них связи на стороне!
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Николай

сегодня, 10:07
Неужели прокуратуре больше нечем заняться?
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