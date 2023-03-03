Проверяют сомнительные браки с трудовыми мигрантами из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана.

По иску прокурора Левобережного района суд признал три брака липчанок с иностранцами признали фиктивными. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в рамках межведомственного взаимодействия с ЗАГС и УМВД особенно тщательно проверяют сомнительные браки с трудовыми мигрантами из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана: проводится опрос соседей, смотрят, есть ли у пары совместное имущество, ездят ли они в отпуск вместе, ведут ли совместное хозяйство, есть ли совместные покупки.



По информации УМВД России по Липецкой области о заключении фиктивных браков между липчанками и гражданами иностранных государств было установлено, что три липчанки заключили браки исключительно с целью получения незаконного дохода за создание условий иностранцам для получения российского гражданства по упрощенной программе.



По семейному кодексу брак признается недействительным, если супруги или один из них зарегистрировали его без намерения создать семью.



Прокурор обратился в суд с исками о признании этих браков недействительными и аннулировании записей актов гражданского состояния. Эти требования судом были удовлетворены.



В прокуратуре добавляют, что сейчас факты заключения фиктивных браков участились.