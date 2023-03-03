Тренер «Сокола» пришёл на пресс-конференцию в зимней шапке – проспорил

А тренер "Липецка" отметил, что его команда всё ещё в игре.

На пресс-конференции после матча «Липецка» и новочебоксарского «Сокола» единственным представителем СМИ оказался журналист GOROD48. То ли интерес к хоккею начал стремительно падать, то ли работа с прессой поднялась на недосягаемую высоту, то ли сказались оба этих фактора вместе.

Ещё присутствовала пресс-служба клуба. Кстати, давно замечено – когда люди не особенно разбираются в теме, они обязательно задают два вопроса: «прокомментируйте матч» и «кого можете выделить в своей команде?» (от второго тренеры особенно сильно воротят нос). Пришлось отвечать на это и наставникам обеих команд.

Но веселее всех оказался 30-летний наставник «Сокола» Егор Карп, который решил выступить в зимней шапке.

- Это я обещал своим ребятам – если выиграем оба матча в Липецке, пресс-конференцию проведу в этом головном уборе, - заявил он, - «Сокол» три года шёл к выходу в плей-офф, и вот мы, наконец, выполнили задачу, которую перед нами ставило руководство. У нас боевая команда, с нами в играх на выбывание будет непросто любому сопернику.



Карп без шапки



- Оба матча с «Соколом» держали в напряжении, - сказал тренер липчан Андрей Лунёв, - В первой игре мы сумели взять очко («Липецк» проиграл в овертайме – 4:5) – может быть, оно станет «золотым». Сегодня мы нанесли 43 броска в створ ворот соперника (по Интернет-трансляции – 51, прим.), не забили ни одного гола. Просто физически не хватает силы этих бросков, чтобы «пробивать» вратаря. У нас молодые ребята – 2004-05 г.р., со временем эти вещи восполнимы. Мы играли весь матч в атаку, терпели, боролись. Есть вопросы по игровой дисциплине – неоправданное удаление нашего хоккеиста привело ко второму пропущенному голу, который определил исход матча. Тем не менее, мы до сих пор в игре – боремся за выход в плей-офф.



Лунёв обещал бороться за плей-офф до конца, а значит - до последних дней чемпионата т.е. до 4 и 5 марта, когда нашу судьбу определят глазовский "Прогресс" и "ЭкоНива-Бобров".



Полные ответы тренеров на видео.