В Липецке ищут мужчину, которого подозревают в покупках за чужой счёт

18 февраля подозреваемый расплатился за покупки в сетевом магазине чужой банковской картой.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в Липецке разыскивают мужчину, которого подозревают в том, что 18 февраля он расплатился за покупки в сетевом магазине чужой банковской картой.



Приметы мужчины: на вид 40 лет, среднего телосложения, рост около 170 сантиметров.



«Если вы располагаете какой-либо информацией о данном событии или о личности подозреваемого – сообщите в отдел полиции № 5 УМВД России по Липецку по телефону 48-00-02 либо 02», - просят в полиции.