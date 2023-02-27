Происшествия
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В Липецке ищут мужчину, которого подозревают в покупках за чужой счёт
18 февраля подозреваемый расплатился за покупки в сетевом магазине чужой банковской картой.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в Липецке разыскивают мужчину, которого подозревают в том, что 18 февраля он расплатился за покупки в сетевом магазине чужой банковской картой.
Приметы мужчины: на вид 40 лет, среднего телосложения, рост около 170 сантиметров.
«Если вы располагаете какой-либо информацией о данном событии или о личности подозреваемого – сообщите в отдел полиции № 5 УМВД России по Липецку по телефону 48-00-02 либо 02», - просят в полиции.
Приметы мужчины: на вид 40 лет, среднего телосложения, рост около 170 сантиметров.
«Если вы располагаете какой-либо информацией о данном событии или о личности подозреваемого – сообщите в отдел полиции № 5 УМВД России по Липецку по телефону 48-00-02 либо 02», - просят в полиции.
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