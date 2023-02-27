Происшествия

сегодня, 09:34

В Липецке ищут мужчину, которого подозревают в покупках за чужой счёт

5 1909
#кража
1

18 февраля подозреваемый расплатился за покупки в сетевом магазине чужой банковской картой.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в Липецке разыскивают мужчину, которого подозревают в том, что 18 февраля он расплатился за покупки в сетевом магазине чужой банковской картой.

Приметы мужчины: на вид 40 лет, среднего телосложения, рост около 170 сантиметров.

«Если вы располагаете какой-либо информацией о данном событии или о личности подозреваемого – сообщите в отдел полиции № 5 УМВД России по Липецку по телефону 48-00-02 либо 02», - просят в полиции.
5 1909
#кража
1

Комментарии (5)

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Смех

14 минут назад
Маша, простите, что вмешиваюсь, но...(...хочет женщина, чтобы мужчина взял на себя ответственность за женщину, в том числе и материальную); так кто из нас хочет жить за чужой счёт)))?
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Маша

20 минут назад
Житель, удобна ваша позиция- если хочет женщина, чтобы мужчина взял на себя ответственность за женщину, в том числе и материальную, когда они в отношениях состоят или в браке- значит, она проститутка.Вот оправдание для слабаков, ты один из них
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житель

40 минут назад
Машу походу обидело полгорода - не заплатили за сеанс .......
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Маша

49 минут назад
Таких полгорода мужиков, хотят жить за счёт баб или за чужой счёт- слабаки и трусы!!!!
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Формула любви

50 минут назад
Хороший человек-Солонку спёр...-И не побрезговал.
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