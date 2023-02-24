Спорт

55 минут назад

У липецких волейболисток, похоже, больше нет шансов уйти с последнего места

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#Волейбол #ВК "Липецк"
У липецких волейболисток, похоже, больше нет шансов уйти с последнего места

Матч главному конкуренту мы сегодня проиграли, надежда на то, что место в Суперлиге нам «подарят».

Липецкие волейболистки проиграли ключевой матч сезона – на своей площадке подмосковному «Заречью-Одинцово», чуть ли не единственной команде, которую был шанс достать, чтобы уйти с последнего места в Суперлиге. Результат сегодняшней игры, похоже, перечеркнул все надежды – 0:3.

Расклад перед матчем был простым: у «Липецка» всего две победы за сезон, у гостей из Подмосковья – 3 (в том числе над липчанками в первом круге – 3:2). Команде Андрея Смирнова нужно было выигрывать «кровь из носу»: догонять конкурентов и лучше сыграть в оставшихся пяти турах, чтобы не волноваться за сохранение прописки в элитном дивизионе. Но точно так же мыслило и «Зеречье-Одинцово».

То, что гостьи не сдадутся, стало понятно с первых розыгрышей: мощная подача Анастасии Стальной обеспечила гостьям преимущество на старте – 2:0, затем – 4:3, причем три очка «зареченкам» принесла «легионер» из Белоруссии Анастасия Шуленёва.

Гостьи направляли подачи в Ангелину Дементьеву, у которой дела на приёме откровенно не задались. В итоге первый сет «Заречье-Одинцово» выиграло легко – 25:14.

А вот во второй партии уже солировал «Липецк», та же Дементьева принесла команде несколько важных очков, а однажды «Липецк» выиграл семь (!) розыгрышей подряд, оторвавшись – 9:2.

Однако затем преимущество липчанок начало таять, причем главной причиной стали собственные не вынужденные ошибки. В итоге на финише гостьи догнали липчанок и даже получили два сет бола. Первый липчанкам удалось отыграть – 24:24, но тут же Полина Ольховская подала мимо, а в следующей атаке Олеся Иванова в высоченном прыжке прошила липецкий блок и принесла победу гостьям – 26:24.

В третьей партии липчанки тоже старались, но уступили – 25:19.

- Конечно, второй сет стал решающим. Если бы мы проиграли, то пошла бы длинная упорная борьба с непредсказуемым исходом, - высказал мнение опытный главный тренер гостей Вадим Панков, - Но мы отыграли громадное отставание, честь и хвала команде. Счёт по партиям стал 2:0 в нашу пользу, и тут уже мы своего упустить не могли.

- Сегодня мы очень сильно хотели победить. Может быть даже слишком сильно и «перегорели», - считает старший тренер липчанок Александр Труш, - Не сказать, что игра у нас совсем не получается. Она получается отрезками, но им на смены приходят провальные розыгрыши. Стабильности пока не хватает.

Впереди 5 туров, «Липецк» следующий матч проведёт 5 марта в столице Белоруссии у «Минчанки».

Вряд ли наша команда уже сможет уйти с последнего места. Грозит ли вылет? По регламенту последняя команда Суперлиги должна играть переходные матчи с чемпионом Высшей Лиги «А», в которой лидирует «Северянка» из Череповца. Но в прошлом году северные девушки от игр отказались, заявив, что финансово не потянут Суперлигу. Благодаря чему в элите осталось, к слову, «Заречье-Одинцово». Спасется ли «Липецк» ввиду отказа соперниц? Пока неизвестно.

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#Волейбол #ВК "Липецк"

Комментарии (1)

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игорь

14 минут назад
В Липецке нет спорта ни футбола ни хоккея ни волейбола ни батскетбола ни чего нет от слова совсем
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