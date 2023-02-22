GOROD48 спросил у липчан: «Вы с чем предпочитаете есть блины?»

Сегодня третий день Масленицы, его называют «Лакомки». В этот день теща приглашает зятя на блины.А с чем их любят есть? Больше всего липчанам, которые встретились нам на улице, нравятся блины со сметаной. Также пользуются популярностью блины с маслом, медом, творогом, вареньем. Немногие ответили, что предпочитают блины с икрой. Встретились и такие, кто вовсе не любит масленичное мучное блюдо.