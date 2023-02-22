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сегодня, 11:46

Вы с чем предпочитаете есть блины?

12 538
#Говорит Липецк

GOROD48 спросил у липчан: «Вы с чем предпочитаете есть блины?»

Сегодня третий день Масленицы, его называют «Лакомки». В этот день теща приглашает зятя на блины.А с чем их любят есть? Больше всего липчанам, которые встретились нам на улице, нравятся блины со сметаной. Также пользуются популярностью блины с маслом, медом, творогом, вареньем. Немногие ответили, что предпочитают блины с икрой. Встретились и такие, кто вовсе не любит масленичное мучное блюдо.
12 538
#Говорит Липецк

Комментарии (12)

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60+

2 минуты назад
С кабачковой икрой ! Кабачки с дачи !
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смех

6 минут назад
Смех, так в чём же дело , попроси горо48 сделать вход на сайт только авторизированным пользователям и все клоны исчезнут .
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Смех

20 минут назад
Смех, здорово, клон. Приболел, что ли? Я уж скучать начал.
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Смех

25 минут назад
Любитель хорошо пожрать, не вы один. Я так же делаю. Ещё и виноград добавляю
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Смех

35 минут назад
Коммунисту., "...я на ней вырос", высиживали, что ли?
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Любитель хорошо пожрать

41 минуту назад
Я блины ем только с пивом. Предварительно в каждый блин заворачиваю малосольный огурец, обмазанный сметаной
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Коммунисту.

42 минуты назад
Смех, Я по старинке и по Астраханский так что я на ней вырос.
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Игорь Михайлович

46 минут назад
Очень вкусно с подсолнечным маслом и солью, плюс икра вприкусочку
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Смех

47 минут назад
Коммунист., всё бы ничего, только икра называется "паюсная")))))
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Коммунист.

54 минуты назад
Я с паясной чёрной икрой. Это которая не комком а которая в тазике литров на 20.
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