Общество
45 минут назад
Все-таки аппарат: в квартире на Катукова нашли следы самогоноварения
Главное управление МЧС по Липецкой области утонило версию происшествия на улице Катукова в Липецке.
«По предварительной информации, причиной пожара могла послужить эксплуатация самогонного оборудования», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
Первоначально причиной произошедшего в квартире на седьмом этаже дома №30 по улице Катукова назывался хлопок газовоздушной смеси. При этом очевидцы, говорили о запахе браги в квартире.
Напомним, сегодня около 16:50 в квартире выбило окна кухни и зала, выдавило входную дверь в тамбур. По данным городской службы ГО и ЧС, в квартире также уничтожены натяжные потолки двух комнат. В квартире в этот момент находились 38-летний мужчина и подросток. Они не пострадали: мужчина находился в ванной комнате, и ребёнок – в спальне.
Первоначально причиной произошедшего в квартире на седьмом этаже дома №30 по улице Катукова назывался хлопок газовоздушной смеси. При этом очевидцы, говорили о запахе браги в квартире.
Напомним, сегодня около 16:50 в квартире выбило окна кухни и зала, выдавило входную дверь в тамбур. По данным городской службы ГО и ЧС, в квартире также уничтожены натяжные потолки двух комнат. В квартире в этот момент находились 38-летний мужчина и подросток. Они не пострадали: мужчина находился в ванной комнате, и ребёнок – в спальне.
Лиза
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