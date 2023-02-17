Общество

45 минут назад

Все-таки аппарат: в квартире на Катукова нашли следы самогоноварения

4 675
#газ #взрыв
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Все-таки аппарат: в квартире на Катукова нашли следы самогоноварения

Главное управление МЧС по Липецкой области утонило версию происшествия на улице Катукова в Липецке.

«По предварительной информации, причиной пожара могла послужить эксплуатация самогонного оборудования», -  сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Первоначально причиной произошедшего в квартире на седьмом этаже дома №30 по улице Катукова  назывался хлопок газовоздушной смеси. При этом очевидцы, говорили о запахе браги в квартире.

Напомним, сегодня около 16:50 в квартире выбило окна кухни и зала, выдавило входную дверь в тамбур. По данным городской службы ГО и ЧС, в квартире также уничтожены натяжные потолки двух комнат. В квартире в этот момент находились 38-летний мужчина и подросток. Они не пострадали: мужчина находился в ванной комнате, и ребёнок – в спальне.



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#газ #взрыв
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Комментарии (4)

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Лиза

10 минут назад
Самогоноварение до добра не доводит. Теперь ремонт предстоит.
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Алхимик

12 минут назад
Не умеешь зелье варить-не берись!
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Хитрый

23 минуты назад
Эх Пятница сорвалась! А как все хорошо начиналась!
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Ага

29 минут назад
Никто и не сомневался
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