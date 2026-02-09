Выходные в Липецке: сами воспитали такую молодёжь, что когда у неё праздник, спиртное не продают по всему городу

Нас ждут торжества в разных частях города, бал выпускников, «сухой закон», яркий футбольный матч липецкого «Металлурга»

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В субботу, 27 июня, в Липецке будет от +22 до +24 градусов, в воскресенье, 28 июня даже чуть теплее – от +23 до +25 градусов. Важно, что в течение обоих выходных не будет сещественных осадков.









27 июня с 10:00 проведут праздник бух холодной воды жители частного сектора на улицах Гусева, Железнякова, Одесской, Лебедянской, Пугачёва, Селекционной, Совхозной, Станционной, Трубной, проезда Цветочного.









28 июня с 10:00 расстанутся с удобствами:





27 июня с с 9:00 до 17:00 проведут день молодёжи без электричества:





– ул. Водопьянова, 25а, 29, 29а, 31, 31а, 33.

























Выпускной. Что делать при красном уровне?





27 июня в 19:30 на площади Ленина-Соборной начнётся городской праздник выпускников «Липецкие зори-2026» (12+).













Концерт, фотозоны, напутствие от врио мэра Липецка Михаила Щербакова. После концерта выпускники разойдутся по школам, чтобы продолжить праздник уже там. В случае объявления красного уровня воздушной тревоги выпускникам, педагогам, гостям праздника следует пройти в ближайшее укрытие и оставаться там до отмены угрозы.На время праздника перекроют улицы Интернациональную и Сапёрную. подробности и маршруты объезда по этой ссылке





Пешеходная зона и запрет продажи алкоголя

Ещё со вчерашнего дня в Липецке перекрыли большую часть одной из центральный улиц Фрунзе – от пересечения с улицей Первомайской до перекрёстка с Октябрьской.









Правда, вчера улицу Фрунзе раскопали в самом праздничном месте из-за коммунальной аварии, но мы надеемся, что это не сильно огорчит гостей праздника

27 июня в 12:00 желающие могут принять участие в экскурсии по Нижнему парку «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (16+).









Желающие могут создать шедевры акварелью под могучим дубом. Для художников, любящих творить на свежем воздухе. Творческий вайб гарантирован!









Центр творческого притяжения на выходных - домик Петра I





27 июня

16:00 — «Пётр I и Липецкий край» (6+)









Развлекательная программа с ди-джеями, музыкой, веселыми конкурсами и многочисленными призами стартует перед стадионом в 14:30.

















Выбери зверушку

28 июня с 14:00 до 18:00 возле главной сцены парка Победы состоится раздача животных из приюта «Территория спасения» (6+).









28 июня в 11:00 Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) в последний раз в сезоне покажет трогательный и яркий семейный спектакль «Кошкин дом» (0+).









28 июня в 18:00 на площади перед Областным Центром культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) отличным завершением праздничных выходных станет концертный проект «Голоса улиц» (6+).







