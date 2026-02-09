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Выходные в Липецке: сами воспитали такую молодёжь, что когда у неё праздник, спиртное не продают по всему городу
Общество
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27 минут назад
Выходные в Липецке: сами воспитали такую молодёжь, что когда у неё праздник, спиртное не продают по всему городу
Нас ждут торжества в разных частях города, бал выпускников, «сухой закон», яркий футбольный матч липецкого «Металлурга»
В качестве музыкального подарка липчанам ко Дню молодёжи представляем весёлый и задорный номер «Балерины» в исполнении воспитанников Центра циркового искусства «Ника», (руководитель Юлия Подковырова) во время недавнего выступления на сцене ОЦКНТ.
Видео Аркадия Свиридова.
Дожди в праздник отступят
В субботу, 27 июня, в Липецке будет от +22 до +24 градусов, в воскресенье, 28 июня даже чуть теплее – от +23 до +25 градусов. Важно, что в течение обоих выходных не будет сещественных осадков.
Отключение воды
27 июня с 10:00 проведут праздник бух холодной воды жители частного сектора на улицах Гусева, Железнякова, Одесской, Лебедянской, Пугачёва, Селекционной, Совхозной, Станционной, Трубной, проезда Цветочного.
28 июня с 10:00 расстанутся с удобствами:
- ул. Светлова, 26, 29, 29а31, 31а;
- ул. Центральная, 6, 7, 8, 9, 9а, 10 ,11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
- ул. Ярославская 13, 19.
В частном секторе их участь разделят обитатели улиц Варшавской, Дачной, Добровской, И.С.Бурлакова, М.Светлова, Олимпийской, Патриотической, Писарева, П.П.Постышева, Р.Зорге, Тихой, Ярославской.
Отключение света
27 июня с с 9:00 до 17:00 проведут день молодёжи без электричества:
– ул. Водопьянова, 25а, 29, 29а, 31, 31а, 33.
Под открытым небом
Очень много развлекательных мероприятий запланированы в парках и общественных пространствах – если не будет красного уровня, они обязательно состоятся. Ниже список на графике мэрии.
Главная программа Дня молодёжи состоится на Липецком городище, где не будет недостатка в разнообразных видах мероприятий, список которых вы можете увидеть ниже.
Выпускной. Что делать при красном уровне?
27 июня в 19:30 на площади Ленина-Соборной начнётся городской праздник выпускников «Липецкие зори-2026» (12+).
Концерт, фотозоны, напутствие от врио мэра Липецка Михаила Щербакова. После концерта выпускники разойдутся по школам, чтобы продолжить праздник уже там. В случае объявления красного уровня воздушной тревоги выпускникам, педагогам, гостям праздника следует пройти в ближайшее укрытие и оставаться там до отмены угрозы.На время праздника перекроют улицы Интернациональную и Сапёрную. подробности и маршруты объезда по этой ссылке.
Пешеходная зона и запрет продажи алкоголя
Ещё со вчерашнего дня в Липецке перекрыли большую часть одной из центральный улиц Фрунзе – от пересечения с улицей Первомайской до перекрёстка с Октябрьской.
Правда, вчера улицу Фрунзе раскопали в самом праздничном месте из-за коммунальной аварии, но мы надеемся, что это не сильно огорчит гостей праздника
Транспорту, в том числе общественному, придётся двигаться в объезд, схема здесь. А на самой улице пройдёт гастрономическая ярмарка с угощениями, будет звучать музыка и выступать ди-джеи, кавер-группы, инструменталисты. Работают красивые фотозоны.
В течение всего праздника 27 июня в Липецке будет запрещена розничная продажа спиртного, даже пива. И точка!
Экскурсия
27 июня в 12:00 желающие могут принять участие в экскурсии по Нижнему парку «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (16+).
Пройтись по одному из самых живописных мест города и узнать интересные исторические факты от экскурсовода Липецкой областной научной библиотеки. Сбор у главного входа в парк (напротив концертного зала «Унион») в 11:55.
Пленэр
27 июня 12:00 в Нижнем парке возле домика Петру I состоится «Пленэр под дубом» (12+).
Желающие могут создать шедевры акварелью под могучим дубом. Для художников, любящих творить на свежем воздухе. Творческий вайб гарантирован!
Центр творческого притяжения на выходных - домик Петра I
28 июня в 12:00 на том же месте состоится мастер-класс «Плетение традиционных поясков. Фенечка» (12+).
Фенечка — узелковая психотерапия, дружба с ритмом и возможность приручить разноцветный поток ниток. Создайте свой уникальный аксессуар своими руками!
Краеведческий музей
Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) вновь организует экскурсии выходного дня, которые дают возможность посетить экспозиции за символическую плату.
27 июня
12:00 —«Липецкий край в годы Великой Отечественной войны» (6+)
16:00 — «Пётр I и Липецкий край» (6+)
28 июня
12:00 — «Небо начинается с земли» (6+)
16:00 — «Между лесом и степью. От скифов до славян» (6+)
Игра с «монстрами атаки»
27 июня в 16:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) очередной матч на своём поле проведёт липецкий «Металлург» – с командой «Родина-3» из Москвы (6+).
Развлекательная программа с ди-джеями, музыкой, веселыми конкурсами и многочисленными призами стартует перед стадионом в 14:30.
Выбери зверушку
28 июня с 14:00 до 18:00 возле главной сцены парка Победы состоится раздача животных из приюта «Территория спасения» (6+).
Отличный шанс завести собаку или кошку. К слову, забирая одно животное, вы спасаете сразу два хвостика – тот, который забираете и ещё одного, которого возьмут в приёт вместо него и не дадут погибнуть.
Последний «Кошкин дом»
28 июня в 11:00 Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) в последний раз в сезоне покажет трогательный и яркий семейный спектакль «Кошкин дом» (0+).
История о доброте, дружбе и доме, где всегда ждут. В ней легко улыбаться, сочувствовать и узнавать себя. Следующий показ спектакля состоится уже осенью.
Поющая ведущая
28 июня в 18:00 на площади перед Областным Центром культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) отличным завершением праздничных выходных станет концертный проект «Голоса улиц» (6+).
Выступают народный духовой оркестр «Дома культуры железнодорожников» из Ельца (руководитель Кероп Пиджоян), воспитанники липецкого танцевального Центра «Тропикана», гитарист Иван Иващенко, скрипач Дмитрий Иващенко, вокалистка Анна Маркина из ДШИ №4 им. М.А. Балакирева. А ещё – поющая ведущая Юлия Абросимова.
Дорогие липчане! Поздравляем молодёжь с её Днем, передаём привет людям всех поколений! Желаем достойно провести выходные и не забывать о новостях. На нашем сайте вы всегда сможете найти самые свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады
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