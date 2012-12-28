17-летнему подростку предъявили обвинение в подготовке нападений на школы и убийстве учеников
Красная дорожка, аттракционы, фотобудка, видеоспинер и массовый вальс: чем будут удивлять выпускников
Выходные в Липецке: сами воспитали такую молодёжь, что когда у неё праздник, спиртное не продают по всему городу
Общество
60
22 минуты назад
Пенсионер за рулём ответит за аварию с серьёзными последствиями под Грязями
В Грязинском округе завершено разбирательство по факту аварии, в которой пострадала пассажирка внедорожника.
ДТП произошло ночью 19 февраля 2025 года на 316-м километре трассы Р-118 «Орёл – Тамбов». Водитель «УАЗ Патриот» потерял контроль над машиной на скользкой дороге. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, а находившаяся в салоне женщина получила повреждения, признанные тяжёлыми. Основной причиной происшествия назван неверный скоростной режим в условиях гололедицы.
Прокурор Грязинской межрайонной прокуратуры уже утвердил обвинительное заключение, дело передано в суд. Максимальное наказание по данной статье достигает трёх лет лишения свободы.
0
0
0
0
0
Комментарии