Пенсионер за рулём ответит за аварию с серьёзными последствиями под Грязями

В Грязинском округе завершено разбирательство по факту аварии, в которой пострадала пассажирка внедорожника.

Сотрудники следственного отделения ОМВД России «Грязинский» передали в прокуратуру материалы о нарушении правил дорожного движения (ч. 1 ст. 264 УК РФ) 66-летним водителем.ДТП произошло ночью 19 февраля 2025 года на 316-м километре трассы Р-118 «Орёл – Тамбов». Водитель «УАЗ Патриот» потерял контроль над машиной на скользкой дороге. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, а находившаяся в салоне женщина получила повреждения, признанные тяжёлыми. Основной причиной происшествия назван неверный скоростной режим в условиях гололедицы.Прокурор Грязинской межрайонной прокуратуры уже утвердил обвинительное заключение, дело передано в суд. Максимальное наказание по данной статье достигает трёх лет лишения свободы.