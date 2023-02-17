Происшествия

27 минут назад

В квартире на Катукова выбило окна кухни и зала

2 664
#взрыв #самогон
В квартире на Катукова выбило окна кухни и зала

Рассматриваются версии взрыва газа или самогонного аппарата.

Сегодня в доме №30 по улице Катукова взрывом выбило окна кухни и зала квартиры на седьмом этаже. К дому прибыли пожарные, полицейские и бригада скорой помощи. Пока причина, по которой на улицу вылетели окна и цветочные горшки, а входную дверь квартиры выдавило в тамбур, не установлена. Возможно взорвался газ: прибывшая аварийка «04» перекрыла стояк. Очевидцы также говорят о характерном запахе, и вероятном взрыве самогонного аппарата.


В квартире во время взрыва находились 38-летний мужчина и подросток. Мужчина получил небольшую травму. Он утверждает, что жарил на кухне мясо. 



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#взрыв #самогон

Комментарии (2)

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Липчанин

4 минуты назад
Он точно мясо жарил ?
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КузьмичЬ

9 минут назад
Сварил мужик самогоночки)
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