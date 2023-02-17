Происшествия

сегодня, 18:16

Выбитые окна и двери на Катукова: в МЧС поступила информация о хлопке газовоздушной смеси

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#газ #МЧС
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Пострадавших нет. 

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Пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области прокомментировала происшествие на улице Катукова в Липецке, где в результате взрыва выбило окна и двери квартиры седьмого этажа.

«В 16:50 на службу спасения «112» от очевидца поступила информация о хлопке газовоздушной смеси в многоквартирном доме по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, д.30.

По прибытию подразделений на место происшествия  установлено, что произошел хлопок газовоздушной смены в квартире на седьмом этаже. Возгорания не последовало, повреждено остекление квартиры и входная дверь. Погибших и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

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Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области

Напомним, что в квартире находились 38-летний мужчина и подросток. 

«По информации городских спасателей, мужчина находился в ванной комнате, и ребёнок – в спальне. Они за медицинской помощью не обращались.

В результате инцидента, который предварительно носит бытовой характер, уничтожены натяжные потолки в двух комнатах и разрушены стеклопакеты в двух смежных комнатах, пострадала одна из дверей и тамбурная перегородка», - рассказали в пресс-службе администрации Липецка.



6 1821
#газ #МЧС
2

Комментарии (6)

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Мде

13 минут назад
Странно, это не паутина,это все на хрен разлетелось по кускам. Там и окно оплавилось
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Лиза

13 минут назад
Кулинар!
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Странно

24 минуты назад
Какой контраст - срач полный на кухне: паутина на стенах, облупившаяся краска и..холодильник тыщ за 100)))
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Вопрос

33 минуты назад
?, А на кухне как может выбить от жарки мяса? Жиром брызнуло на холодное стекло)
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Ваня Галкин

сегодня, 18:46
?, а в тамбуре ни чë так дверь пострадала???
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?

сегодня, 18:37
Ладно на кухне, но как в зале окна вышибло от жарки мяса?)))))
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