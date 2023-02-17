Происшествия
сегодня, 18:16
Выбитые окна и двери на Катукова: в МЧС поступила информация о хлопке газовоздушной смеси
Пострадавших нет.
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Пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области прокомментировала происшествие на улице Катукова в Липецке, где в результате взрыва выбило окна и двери квартиры седьмого этажа.
По прибытию подразделений на место происшествия установлено, что произошел хлопок газовоздушной смены в квартире на седьмом этаже. Возгорания не последовало, повреждено остекление квартиры и входная дверь. Погибших и пострадавших нет», - говорится в сообщении.
Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области
Напомним, что в квартире находились 38-летний мужчина и подросток.
«По информации городских спасателей, мужчина находился в ванной комнате, и ребёнок – в спальне. Они за медицинской помощью не обращались.
В результате инцидента, который предварительно носит бытовой характер, уничтожены натяжные потолки в двух комнатах и разрушены стеклопакеты в двух смежных комнатах, пострадала одна из дверей и тамбурная перегородка», - рассказали в пресс-службе администрации Липецка.
«В 16:50 на службу спасения «112» от очевидца поступила информация о хлопке газовоздушной смеси в многоквартирном доме по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, д.30.
По прибытию подразделений на место происшествия установлено, что произошел хлопок газовоздушной смены в квартире на седьмом этаже. Возгорания не последовало, повреждено остекление квартиры и входная дверь. Погибших и пострадавших нет», - говорится в сообщении.
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Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области
Напомним, что в квартире находились 38-летний мужчина и подросток.
«По информации городских спасателей, мужчина находился в ванной комнате, и ребёнок – в спальне. Они за медицинской помощью не обращались.
В результате инцидента, который предварительно носит бытовой характер, уничтожены натяжные потолки в двух комнатах и разрушены стеклопакеты в двух смежных комнатах, пострадала одна из дверей и тамбурная перегородка», - рассказали в пресс-службе администрации Липецка.
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