В Липецкой области забраковали 379 килограммов молочных продуктов

В том числе молочные продукты браковали и по причине фальсификации.

В прошлом году Управление Роспотребнадзора по Липецкой области провело 36 проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в сферах производства и реализации молока и молочной продукции.



«По результатам лабораторных исследований 1,5% проб молочной продукции не соответствовали требованиям техрегламента Таможенного союза. Наиболее часто молочная продукция не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям – 0,8% неудовлетворительных проб и по показателям идентификации – 1,1%. По санитарно-химическим показателям все пробы успешно прошли проверку», - отмечают в Роспотребнадзоре.



Были забракованы четыре партии молочных продуктов общим весом 379 килограммов. Основные причины - реализация продукции по истечении сроков годности, нарушение условий хранения, фальсификация.



За нарушения санитарного законодательства наложено 17 штрафов на общую сумму 185 тысяч рублей.



«При покупке молочных продуктов следует обращать внимание на условия реализации (температурный режим), срок годности продукции и содержание информации на этикетке (состав продукта, дата изготовления, условия хранения, пищевую ценность). Так же следует обратить внимание и на цену продукта, сравнить, сколько стоит аналогичный продукт другой марки. Слишком низкая цена может свидетельствовать о фальсификации молочной продукции», - добавляют в Роспотребнадзоре.



