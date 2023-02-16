Общество

27 минут назад

На семи улицах Липецка завтра отключат холодную воду

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#отключения
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На семи улицах Липецка завтра отключат холодную воду

Причиной ограничений подачи холодной воды 17 февраля станут ремонтные работы на сетях – «РВК-Липецк» будет проводить их в двух районах города, предупредили в компании. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 141, 154, 156 по улице Салтыкова-Щедрина, №№ 6, 8 по улице Студеновской, частный сектор улиц Маяковского, Арктической, 20-го Партсъезда, Красной. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Салтыкова-Щедрина, 141. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 53 по проспекту Победы – машина с водой для питья будет находиться возле вышеуказанного дома. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

17 февраля «Липецкэнерго» также будет проводить плановые ремонтные работы на электрических сетях, сообщили в компании. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 10б по улице 20-го Партсъезла, с 09:00 до 16:00 обесточат дома №№ 7а/3, 9а, 11, 11в/2 по улице Зегеля, № 1 на площади Плеханова, а также улицу Зои Космодемьянской. 

288
#отключения
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