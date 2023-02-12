В России
44 минуты назад
Толпа мигрантов избила молодого мужчину на Каширском шоссе в Москве
Толпа мигрантов избила молодого мужчину на Каширском шоссе в Москве. Конфликт произошел прямо на улице. Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД, к драке привел формальный бытовой повод, сообщаетРоссийская Газета.
Очевидцы драки сообщили каналу, что один из компании мигрантов начал приставать к 15-летней девочке-подростку. Мужчина, который стоял рядом, заступился за нее. Однако впоследствии на него набросилось несколько человек.
Сотрудники правоохранительных органов установили личности нападавших. Против них возбудили уголовное дело по 213 статье УК РФ («Хулиганство»).
Очевидцы драки сообщили каналу, что один из компании мигрантов начал приставать к 15-летней девочке-подростку. Мужчина, который стоял рядом, заступился за нее. Однако впоследствии на него набросилось несколько человек.
Сотрудники правоохранительных органов установили личности нападавших. Против них возбудили уголовное дело по 213 статье УК РФ («Хулиганство»).