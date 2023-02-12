В России

44 минуты назад

Толпа мигрантов избила молодого мужчину на Каширском шоссе в Москве

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Толпа мигрантов избила молодого мужчину на Каширском шоссе в Москве. Конфликт произошел прямо на улице. Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД, к драке привел формальный бытовой повод, сообщаетРоссийская Газета.

Очевидцы драки сообщили каналу, что один из компании мигрантов начал приставать к 15-летней девочке-подростку. Мужчина, который стоял рядом, заступился за нее. Однако впоследствии на него набросилось несколько человек.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности нападавших. Против них возбудили уголовное дело по 213 статье УК РФ («Хулиганство»).
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