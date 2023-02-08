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Полицейские задержали двух 18-летних угонщиков: один увидел открытую машину, второй - спешил на помощь девушке

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#угон

Полицейские раскрыли сразу два угона: один был совершен в Грязях, второй - в Ельце. В обоих угонах подозреваются 18-летние парни.

Вчера об угоне автомобиля «ВАЗ-21043» полицейским сообщил 34-летний житель Грязей. Мужчина рассказал, что вечером 3 февраля отвозил больного ребенка в поликлинику, забыл закрыть машину и оставил ключи в замке зажигания. По подозрению в кгоне полицейские задержали 18-летнего парня. Оказалось, что в ночь с 3 на 4 февраля он шел домой пьяным, заметил автомобиль с отрытой дверью и ключами в замке зажигания, сел в машину и, проехав несколько метров, врезался в забор. Испугавшись, парень убежал. Повреждённая машина найдена на улице Правды в Грязях.

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Второй 18-летний подозреваемый в угоне вчера задержан в Ельце нарядом ГИБДД. 

«Задержанный снимает квартиру вместе с ровесником. Вечером 6 февраля ему позвонила девушка и попросила отвезти ее подругу в другой район Ельца. Хозяин машины ехать отказался, так как было уже поздно, и запретил ехать своему другу, у которого нет водительского удостоверения. Когда владелец машины уснул, его друг, воспользовавшись ключами, забрал «ВАЗ-21150» и поехал к своей подруге. До четырех утра они катались по Ельцу, пока их не остановил наряд ГИБДД», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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В отношении юношей возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
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#угон

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