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Полицейские задержали двух 18-летних угонщиков: один увидел открытую машину, второй - спешил на помощь девушке
Полицейские раскрыли сразу два угона: один был совершен в Грязях, второй - в Ельце. В обоих угонах подозреваются 18-летние парни.
Второй 18-летний подозреваемый в угоне вчера задержан в Ельце нарядом ГИБДД.
«Задержанный снимает квартиру вместе с ровесником. Вечером 6 февраля ему позвонила девушка и попросила отвезти ее подругу в другой район Ельца. Хозяин машины ехать отказался, так как было уже поздно, и запретил ехать своему другу, у которого нет водительского удостоверения. Когда владелец машины уснул, его друг, воспользовавшись ключами, забрал «ВАЗ-21150» и поехал к своей подруге. До четырех утра они катались по Ельцу, пока их не остановил наряд ГИБДД», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.
В отношении юношей возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Однако
Индонизиец