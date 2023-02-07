Происшествия
10 минут назад
Телефоны в зону пытались перебросить через забор
Продолжаются попытки снабжения осужденных липецких и елецких колоний смартфонами нелегальным способом.
В липецкую «шестерку», расположенную в районе цемзавода, пытались доставить «груз» путем переброса через заборы с колючей проволокой.
Но два смартфона и зарядные устройства к ним не долетели до пункта назначения, а упали между заборами, в запретной зоне.
- По факту незаконной доставки заключенным запрещенных предметов проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.
Как сообщал GOROD48, ранее в елецкой тюрьме №2 предотвратили доставку осужденным посылкой двух телефонов, сим-карт и зарядных устройств, шнуров, которые спрятали в тюбике с детским кремом.
В колонию №3 Ельца пытались перебросить через заборы с «колючкой» 7 телефонов, но «груз» также не долетел до адресата, и приземлился на «запретке».
Но два смартфона и зарядные устройства к ним не долетели до пункта назначения, а упали между заборами, в запретной зоне.
- По факту незаконной доставки заключенным запрещенных предметов проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.
Как сообщал GOROD48, ранее в елецкой тюрьме №2 предотвратили доставку осужденным посылкой двух телефонов, сим-карт и зарядных устройств, шнуров, которые спрятали в тюбике с детским кремом.
В колонию №3 Ельца пытались перебросить через заборы с «колючкой» 7 телефонов, но «груз» также не долетел до адресата, и приземлился на «запретке».