Происшествия

10 минут назад

Телефоны в зону пытались перебросить через забор

46
#УФСИН #переброс
Телефоны в зону пытались перебросить через забор

Продолжаются попытки снабжения осужденных липецких и елецких колоний смартфонами нелегальным способом.

В липецкую «шестерку», расположенную в районе цемзавода, пытались доставить «груз» путем переброса через заборы с колючей проволокой.

Но два смартфона и зарядные устройства к ним не долетели до пункта назначения, а упали между заборами, в запретной зоне.

- По факту незаконной доставки заключенным запрещенных предметов проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.

Как сообщал GOROD48, ранее в елецкой тюрьме №2 предотвратили доставку осужденным посылкой двух телефонов, сим-карт и зарядных устройств, шнуров, которые спрятали в тюбике с детским кремом.

В колонию №3 Ельца пытались перебросить через заборы с «колючкой» 7 телефонов, но «груз» также не долетел до адресата, и приземлился на «запретке».
46
#УФСИН #переброс

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