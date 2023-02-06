В тюрьму пытались передать «запрещёнку» в тюбике детского крема

А в исправительную колонию хотели перебросить семь мобильных телефонов.

В минувшие выходные в Ельце в тюрьме №2 и исправительной колонии №3 УФСИН России по Липецкой области были предотвращены попытки передачи осуждённым запрещённых предметов.



По данным пресс-службы УФСИН России по Липецкой области, в тюрьме при досмотре посылки осуждённому были обнаружены и изъяты два мобильных телефона, две сим-карты, карта памяти и два шнура от зарядных устройств, спрятанные в тюбике детского крема.



А в исправительной колонии при попытке переброса на участке внутренней запретной зоны были обнаружены и изъяты семь мобильных телефонов и два зарядных устройства.