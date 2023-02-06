Происшествия

22 минуты назад

В тюрьму пытались передать «запрещёнку» в тюбике детского крема

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#УФСИН
В тюрьму пытались передать «запрещёнку» в тюбике детского крема

А в исправительную колонию хотели перебросить семь мобильных телефонов.

В минувшие выходные в Ельце в тюрьме №2 и исправительной колонии №3 УФСИН России по Липецкой области были предотвращены попытки передачи осуждённым запрещённых предметов.

По данным пресс-службы УФСИН России по Липецкой области, в тюрьме при досмотре посылки осуждённому были обнаружены и изъяты два мобильных телефона, две сим-карты, карта памяти и два шнура от зарядных устройств, спрятанные в тюбике детского крема.

А в исправительной колонии при попытке переброса на участке внутренней запретной зоны были обнаружены и изъяты семь мобильных телефонов и два зарядных устройства.
145
#УФСИН

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