Общество

23 минуты назад

В Грязях изъяли контрафактные сигареты

109
#торговля #табак
В Грязях изъяли контрафактные сигареты

На предпринимателей возбуждены сразу пять административных дел.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в Грязях 6 февраля изъяли контрафактные сигареты. 

6A3FFD5B-C2F0-4FDD-BAA0-F5694F02F3AD.jpeg

B25401A9-E593-47BC-B650-F72F2E326358.jpeg

По факту оборота контрафактной табачной продукции было возбуждено сразу 5 административных дел по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ. Предпринимателям грозят штрафы от 30 тысяч рублей.

Фото - t.me/potrebrinok48

109
#торговля #табак

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На трех улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
На трех улицах Липецка отключат холодную воду

сегодня, 18:37

Общество
Жильцы дома по улице Папина получат перерасчет за неправомерное повышение платы за содержание жилья
#ЖКХ
5
Жильцы дома по улице Папина получат перерасчет за неправомерное повышение платы за содержание жилья

сегодня, 18:32

Общество
Прокуратура Ельца провела проверку по скандальной закупке школьного питания более чем на 170 миллион...
#закупки #торги
Прокуратура Ельца провела проверку по скандальной закупке школьного питания более чем на 170 миллион...

сегодня, 17:48

Общество
«Сиротская зима» оставила без работы управления округами
#УК #ЖКХ
55
«Сиротская зима» оставила без работы управления округами

сегодня, 16:01

Общество
Директору елецкого бюро медико-социальной экспертизы вменяют взятки на 330 тысяч рублей
#взятка
15
Директору елецкого бюро медико-социальной экспертизы вменяют взятки на 330 тысяч рублей

сегодня, 14:49

Общество
Земляки и сын Героя России Суламбека Осканова приехали на годовщину его подвига в Добринский район
#Суламбек Осканов #Липецкий авиацентр
5
Земляки и сын Героя России Суламбека Осканова приехали на годовщину его подвига в Добринский район

сегодня, 14:35

Общество