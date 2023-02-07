Общество
23 минуты назад
В Грязях изъяли контрафактные сигареты
На предпринимателей возбуждены сразу пять административных дел.
Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в Грязях 6 февраля изъяли контрафактные сигареты.
По факту оборота контрафактной табачной продукции было возбуждено сразу 5 административных дел по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ. Предпринимателям грозят штрафы от 30 тысяч рублей.
По факту оборота контрафактной табачной продукции было возбуждено сразу 5 административных дел по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ. Предпринимателям грозят штрафы от 30 тысяч рублей.
Фото - t.me/potrebrinok48