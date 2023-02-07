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42 минуты назад
В центральной части Турции произошло новое землетрясение
В центральной части Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,6.
В Центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По его данным, толчки зафиксированы в 6:13 по местному времени. Эпицентр находился в пяти километрах от района Гёльбаши. Очаг залегал на глубине двух километров, - передает РИА Новости.
Накануне рано утром в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Позднее в Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Обрушились тысячи домов, одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп. По последним данным, погибли почти три тысячи человек, свыше 15 тысяч пострадали.
Землетрясение затронуло также сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Там погибли более 700 человек, пострадали 1430.
Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали и в Сочи.
В соседней Сирии погибли 960 человек, еще 1,4 тыс. человек пострадали.
Накануне вечером самолеты МЧС России вылетели в пострадавшие от землетрясения Турцию и Сирию. Глава МЧС России Александр Куренков уточнил, что российские спасатели отправлены по поручению президента России Владимира Путина. Сотрудники аэромобильного отряда "Центроспас" и центра "Лидер" в зоны разрушительных землетрясений долетят на четырех самолетах, - пишут "Известия".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур до 12 февраля включительно.
Также накануне вечером стало известно, что более 7300 человек были спасены из-под завалов в течение 20 часов после землетрясения на юго-востоке Турции.
По его данным, толчки зафиксированы в 6:13 по местному времени. Эпицентр находился в пяти километрах от района Гёльбаши. Очаг залегал на глубине двух километров, - передает РИА Новости.
Накануне рано утром в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Позднее в Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Обрушились тысячи домов, одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп. По последним данным, погибли почти три тысячи человек, свыше 15 тысяч пострадали.
Землетрясение затронуло также сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Там погибли более 700 человек, пострадали 1430.
Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали и в Сочи.
В соседней Сирии погибли 960 человек, еще 1,4 тыс. человек пострадали.
Накануне вечером самолеты МЧС России вылетели в пострадавшие от землетрясения Турцию и Сирию. Глава МЧС России Александр Куренков уточнил, что российские спасатели отправлены по поручению президента России Владимира Путина. Сотрудники аэромобильного отряда "Центроспас" и центра "Лидер" в зоны разрушительных землетрясений долетят на четырех самолетах, - пишут "Известия".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур до 12 февраля включительно.
Также накануне вечером стало известно, что более 7300 человек были спасены из-под завалов в течение 20 часов после землетрясения на юго-востоке Турции.