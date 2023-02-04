Коронавирус в России: кривая COVID-19 снова устремилась вверх?

Распространению коронавирусной инфекции сохранили статус пандемии – ВОЗ продлила режим чрезвычайной ситуации на ближайшие три месяца. В России выявили второй случай заражения «кракеном».

Кривая заболеваемости COVID-19 снова устремилась вверх, к концу недели она приблизилась к 10 тысячам случаев – показателям октября 2022 года. В целом на этой неделе с понедельника по пятницу регистрировалось от 5,8 до почти 9,7 тысячи случаев. Количество летальных случаев регистрировалось от 38 до 46 смертей за сутки. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 39 232 инфицированных, следует из данных оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 21 977 653 человек, из них 395 194 скончались.

В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, также растет, оно достигло уже 60 случаев за сутки – с понедельника по пятницу фиксировали от 35 до 60 человек. Число летальных случаев с начала регистрации инфекции в регионе составило 3951 человек. Всего с начала эпидемии на территории области выявлено 176 976 случаев коронавирусной инфекции.

В России продолжает расти число заразившихся SARS-CoV-2, за прошлую неделю заболевших оказалось на 20% больше в сравнении с неделей ранее, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Рост заболеваемости отмечен в 71 субъекте, в том числе в 16 - более чем в среднем по стране, передают РИА Новости. Показатель госпитализаций на 100 тысяч населения также вырос на 8,6%. Госпитализировали чаще в 56 регионах. Геноварианты омикрон-штамма коронавируса по-прежнему доминируют.

В России выявили второй случай заражения «кракеном» - генетический материал для исследования получили из республики Тыва, сообщает ТАСС. Заболевший переносит инфекцию без тяжелых клинических последствий, в легкой форме. В Роспотребнадзоре отметили, что «кракен» более эффективно уклоняется от иммунной защиты, но его активное распространение маловероятно, передает радио Sputnik. Чуть ранее в беседе с РИА Новости заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отмечал – этот вариант «омикрона» может стать доминирующим в России с большой долей вероятности, но заболевание, которое он вызывает, протекает легко. В Роспотребнадзоре отметили, что не планируют возобновлять ограничительные меры, но следует придерживаться мер, которые ставят заслон широкому распространению инфекции – о мерах безопасности напомнило издание «Российская газета». Важно своевременно выявлять заболевших – таким лицам следует соблюдать режим изоляции; в местах массового скопления людей и на транспорте нужно проводить дезинфекцию, а в учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов и медицинских организациях – соблюдать масочный режим.

Международный режим ЧС в связи с COVID-19 продляется еще на три месяца – такое решение приняла ВОЗ на последнем заседании, сообщает «РБК». Членов профильного комитета ВОЗ по ЧС беспокоит рост высокого числа смертей от нового заболевания по сравнению с другими респираторными заболеваниями. Они надеются, что пандемия уже приближается к критической точке, но в обозримом будущем вирус останется постоянным патогеном у людей и животных. По мнению завотделом Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора, члена чрезвычайного комитета ВОЗ по COVID-19, доктора биологических наук Владимира Дубянского, это означает, что за вирусом надо продолжать следить, так как он быстро мутирует – об этом он рассказал РИА Новости. Решение Всемирной организации здравоохранения продлить режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи со вспышкой COVID-19 вполне оправданное. То, что ВОЗ оставила за ковидом статус пандемии, значит, что заболеваемость по-прежнему охватывает более половины стран в мире, рассказал «Известиям» завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. И, хотя патогенность вируса уменьшается, смертность от COVID-19 по его словам все еще выше, чем от вируса гриппа. Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, добавил в беседе с «Известиями», что быстрые мутации вируса приводят к тому, что повторные случаи могут отмечаться через относительно короткое время после только что перенесенного заболевания – пока еще вирусу есть куда распространяться.

Нынешний подъем коронавирусной инфекцией в России вряд ли будет таким же высоким, как в начале прошлого года, отметил в интервью ТАСС вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев. А вот делать прогнозы по эпидобстановке для одной страны, опираясь на ситуацию в других государствах, стало практически невозможно – влияют слишком много факторов, которые способны действовать разнонаправлено. На дальнейшее развитие пандемии могут повлиять новые варианты вируса SARS-CoV-2 и спад коллективного иммунитета, пояснил ученый.

Угроза развития сердечной недостаточности после пневмонии COVID-19 наблюдается гораздо чаще у людей с избыточной массой тела, а также у мужчин - в пять раз чаще, чем у женщин, выяснили тюменские ученые. Об этом ТАСС рассказала заведующая лабораторией инструментальной диагностики Тюменского кардиологического научного центра - филиала Томского НИМЦ доктор медицинских наук Елена Ярославская. Ученые провели годичное наблюдение, которое показало – угроза развития хронической сердечной недостаточности есть у 28% людей, перенесших пневмонию COVID-19 и не имевших ранее серьезных проблем с сердцем. В дальнейшем исследователи планируют рассчитать угрозу развития сердечной недостаточности отдельно для мужчин и для женщин, а также сделать на основе полученных данных удобный в применении медицинский калькулятор.