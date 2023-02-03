Прибывшего на профилактическую беседу полицейского оскорбили и едва не побили

Публичное оскорбление представителя власти и попытка применения насилия обошлись в 30 тысяч рублей.

Тербунский районный суд вынес приговор 36-летнему мужчине сразу по двум статьям уголовного кодекса: по части 3 статьи 30, части 1 статьи 318 УК РФ за покушение на применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении полицейского и по статье 319 УК РФ за публичное оскорбление полицейского.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 15 августа 2022 года пьяный мужчина оскорбил полицейского и попытался нанести удар кулаком в голову. При этом полицейский прибыл по вызову для проведения профилактической беседы и пресечения противоправных действий со стороны подсудимого.



Мужчина вину признал. По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний ему назначили штраф в 30 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в силу.