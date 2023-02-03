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Прибывшего на профилактическую беседу полицейского оскорбили и едва не побили

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#оскорбление #конфликт
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Прибывшего на профилактическую беседу полицейского оскорбили и едва не побили

Публичное оскорбление представителя власти и попытка применения насилия обошлись в 30 тысяч рублей.

Тербунский районный суд вынес приговор 36-летнему мужчине сразу по двум статьям уголовного кодекса: по части 3 статьи 30, части 1 статьи 318 УК РФ за покушение на применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении полицейского и по статье 319 УК РФ за публичное оскорбление полицейского.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 15 августа 2022 года пьяный мужчина оскорбил полицейского и попытался нанести удар кулаком в голову. При этом полицейский прибыл по вызову для проведения профилактической беседы и пресечения противоправных действий со стороны подсудимого.

Мужчина вину признал. По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний ему назначили штраф в 30 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в силу.
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#оскорбление #конфликт
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Комментарии (3)

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Константин Сергеевич

34 минуты назад
Не верю!Беседа алкашу не поможет!
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Юрист

55 минут назад
В цивилизованных странах пристрелили бы на месте.
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Злой кот

59 минут назад
Вечно с алкашами церемонимся. Им метла в руки и лопаты и благоустраивать город.
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