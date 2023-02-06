Бизнес

36 минут назад

Компания «Лебедяньмолоко» вошла в топ-100 лучших работодателей 2022 года

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Компания «Лебедяньмолоко» вошла в топ-100 лучших работодателей 2022 года

Липецкий производитель вошел в топ-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter

Крупнейшее предприятие в Липецкой области в отрасли переработки молока ООО «Лебедяньмолоко» признана лучшим работодателем России среди компаний с численностью штата от 251 до 1000 человек. Результаты ежегодного авторитетного рейтинга по итогам 2022 года представила крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга hh.ru .

Липецкий производитель получил высокую оценку экспертов, своих сотрудников и соискателей (более 102 баллов) и вошел в топ-100 лучших работодателей страны. 

В 2022 году в рейтинге принимали участие почти две тысячи российских компаний из различных отраслей экономики. Финалистами стали 1082 работодателя. Участники рейтинга оценивались на основе трех независимых критериев — мнение сотрудников о компании, опрос соискателей на сайте hh.ru о том, хотят ли они работать в компании и данные HR-системы компании. Всего проголосовало более 78,4 тыс. соискателей, а на платформе HeadHunter опрос eNPS прошли 249 тыс. сотрудников.

Кроме того, ООО «Лебедяньмолоко» стало единственным представителем региона в топ-100 рейтинга по категории средние компании (до 1000 человек).

«Мы рады, что вошли в число лучших работодателей нашей страны и верим — эта оценка независимых экспертов заслуженная. Мы высоко ценим каждого сотрудника нашей компании и уделяем особое внимание их профессиональному росту. Один из главных приоритетов «Лебедяньмолоко» — формирование комфортных условий труда, построение эффективной системы мотивации персонала и создание возможности для развития и самореализации», — прокомментировал исполнительный директор завода Александр Комаров.

«Лучший работодатель» — один из самых масштабных рейтингов в России по количеству компаний-участниц и объему исследования. Он проводится с 2010 года. В 2021 году в проекте оценки привлекательности бренда работодателя приняли участие 1923 компании из 20 отраслей, а в самом рейтинге оказались 783 компании. 

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