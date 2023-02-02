Кражу сыра записала камера наблюдения

Возбуждено уголовное дело.

В Липецке в полицию обратилось руководство сетевого магазина по улице Лебедянское шоссе: 31 января из магазина похитили сыр на 3 300 рублей.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, кража раскрыта, а подозреваемые попали на запись камеры видеонаблюдения. Это двое неработающих липчан 30 и 32 лет, один из них ранее судим.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.