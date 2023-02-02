Происшествия

37 минут назад

Кражу сыра записала камера наблюдения

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#кража
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Возбуждено уголовное дело.

В Липецке в полицию обратилось руководство сетевого магазина по улице Лебедянское шоссе: 31 января из магазина похитили сыр на 3 300 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, кража раскрыта, а подозреваемые попали на запись камеры видеонаблюдения. Это двое неработающих липчан 30 и 32 лет, один из них ранее судим.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.
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#кража
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