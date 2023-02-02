Происшествия

сегодня, 11:26

В Липецке пропал ещё один 13-летний мальчик

1 2458
#пропавшие без вести
2
В Липецке пропал ещё один 13-летний мальчик

Пропавшие Игорь Мальков и Тимур Хачиров живут недалеко друг от друга.

В Липецке пропал ещё один 13-летний мальчик - Игорь Мальков. Как сообщает пресс-служба полиции, подросток ушел из дома 1 февраля и до настоящего времени место его нахождения неизвестно.

Его приметы: на вид 13-14 лет, рост 155-160 сантиметров, волосы темные с челкой на правую сторону, глаза карие, был одет в куртку красного цвета, черные джинсы, черные ботинки.

Сейчас в полиции выясняют, знаком ли Игорь Мальков c пропавшим Тимуром Хачировым. Подростки живут недалеко друг от друга, и сейчас уточняют, дружили ли они и могли ли исчезнуть вместе.  
1 2458
#пропавшие без вести
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Животиков Володя

57 минут назад
наверное на историческую родину отправились
ответить

Еще в рубрике

В «Цементнике» сгорел садовый дом
#МЧС #пожар
4
В «Цементнике» сгорел садовый дом

сегодня, 11:08

Происшествия
В Липецке пропал 13-летний мальчик
#пропавшие без вести
В Липецке пропал 13-летний мальчик

сегодня, 10:12

Происшествия
17-летний студент попался на «закладках», ему грозит серьёзный срок
#Наркотики
1
17-летний студент попался на «закладках», ему грозит серьёзный срок

сегодня, 10:11

Происшествия
22-летняя женщина из Грязей не захотела работать и теперь отправится в колонию
#кража
3
22-летняя женщина из Грязей не захотела работать и теперь отправится в колонию

сегодня, 09:54

Происшествия
На Октябрьской столкнулись «Хендай» и «Опель»: пострадала 21-летняя девушка
#авария #ДТП
На Октябрьской столкнулись «Хендай» и «Опель»: пострадала 21-летняя девушка

сегодня, 08:39

Происшествия
17-летний липчанин убедил жителя Томска сделать ему 10 денежных переводов
#мошенничество
5
17-летний липчанин убедил жителя Томска сделать ему 10 денежных переводов

сегодня, 08:03

Происшествия