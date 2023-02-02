Происшествия
сегодня, 11:26
В Липецке пропал ещё один 13-летний мальчик
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Пропавшие Игорь Мальков и Тимур Хачиров живут недалеко друг от друга.
В Липецке пропал ещё один 13-летний мальчик - Игорь Мальков. Как сообщает пресс-служба полиции, подросток ушел из дома 1 февраля и до настоящего времени место его нахождения неизвестно.
Его приметы: на вид 13-14 лет, рост 155-160 сантиметров, волосы темные с челкой на правую сторону, глаза карие, был одет в куртку красного цвета, черные джинсы, черные ботинки.
Сейчас в полиции выясняют, знаком ли Игорь Мальков c пропавшим Тимуром Хачировым. Подростки живут недалеко друг от друга, и сейчас уточняют, дружили ли они и могли ли исчезнуть вместе.
Его приметы: на вид 13-14 лет, рост 155-160 сантиметров, волосы темные с челкой на правую сторону, глаза карие, был одет в куртку красного цвета, черные джинсы, черные ботинки.
Сейчас в полиции выясняют, знаком ли Игорь Мальков c пропавшим Тимуром Хачировым. Подростки живут недалеко друг от друга, и сейчас уточняют, дружили ли они и могли ли исчезнуть вместе.
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Животиков Володя