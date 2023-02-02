В Липецке пропал 13-летний мальчик

Подростка ищут полицейские и волонтёры.

1 февраля ориентировочно в 16:30 из дома в 9-м микрорайоне Липецка ушёл 13-летний Тимур Хачиров, и до настоящего времени о местонахождении подростка ничего не известно.



Приметы мальчика — на вид 12-13 лет, рост 150-155 сантиметров, светло-русые короткие волосы. Подросток — худощавого телосложения, глаза у него серо-зелёного цвета.



Был одет с синюю куртку с оранжевыми полосками на рукавах, тёмно-синие брюки, обут в чёрные кроссовки.



«Полицией организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по поиску несовершеннолетнего 2009 года рождения, привлечены силы сотрудников уголовного розыска, волонтёры. Отрабатываются контакты мальчика, организован опрос его знакомых и друзей, изучаются записи с камер видеонаблюдения», - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

