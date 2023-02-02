Происшествия

51 минуту назад

В Липецке пропал 13-летний мальчик

1221
#пропавшие без вести
В Липецке пропал 13-летний мальчик

Подростка ищут полицейские и волонтёры.

1 февраля ориентировочно в 16:30 из дома в 9-м микрорайоне Липецка ушёл 13-летний Тимур Хачиров, и до настоящего времени о местонахождении подростка ничего не известно.

Приметы мальчика — на вид 12-13 лет, рост 150-155 сантиметров, светло-русые короткие волосы. Подросток — худощавого телосложения, глаза у него серо-зелёного цвета.

Был одет с синюю куртку с оранжевыми полосками на рукавах, тёмно-синие брюки, обут в чёрные кроссовки.

«Полицией организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по поиску несовершеннолетнего 2009 года рождения, привлечены силы сотрудников уголовного розыска, волонтёры. Отрабатываются контакты мальчика, организован опрос его знакомых и друзей, изучаются записи с камер видеонаблюдения», - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
1221
#пропавшие без вести

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

17-летний студент попался на «закладках», ему грозит серьёзный срок
#Наркотики
17-летний студент попался на «закладках», ему грозит серьёзный срок

50 минут назад

Происшествия
22-летняя женщина из Грязей не захотела работать и теперь отправится в колонию
#кража
3
22-летняя женщина из Грязей не захотела работать и теперь отправится в колонию

сегодня, 09:54

Происшествия
На Октябрьской столкнулись «Хендай» и «Опель»: пострадала 21-летняя девушка
#авария #ДТП
На Октябрьской столкнулись «Хендай» и «Опель»: пострадала 21-летняя девушка

сегодня, 08:39

Происшествия
17-летний липчанин убедил жителя Томска сделать ему 10 денежных переводов
#мошенничество
4
17-летний липчанин убедил жителя Томска сделать ему 10 денежных переводов

сегодня, 08:03

Происшествия
В Грязинском районе 75-летней женщине вернули отданные мошенникам 100 000 рублей
#мошенничество
4
В Грязинском районе 75-летней женщине вернули отданные мошенникам 100 000 рублей

вчера, 17:26

Происшествия
Бывшему сотруднику ДПС дали 7 лет колонии за вымогательство взятки с трезвого водителя
#взятка #вымогательство
27
Бывшему сотруднику ДПС дали 7 лет колонии за вымогательство взятки с трезвого водителя

вчера, 17:01

Происшествия