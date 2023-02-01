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Президент РФ освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза

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#Совбез #Аверьянов #кадровая перестановка

Как следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности России Юрия Аверьянова.

Президент Владимир Путин освободил от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности России Юрия Аверьянова. Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации.

В аппарате Совбеза пояснили, что у 73-летнего Аверьянова истек срок контракта федерального госслужащего и он переходит на другую работу. Он назначен помощником председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева, - передает ТАСС.

"Также он будет работать в парламентской координационной группе по вопросам СВО, сформированной по распоряжению президента, в статусе советника руководителя группы Андрея Турчака",— говорится в сообщении партии в Telegram-канале.

Юрий Аверьянов с июля 2000 года работал в администрации президента. Был первым заместителем секретаря Совбеза Николая Патрушева более десяти лет, с 30 марта 2013 года.

20 января президент РФ Владимир Путин уволил помощника секретаря Совбеза России Алексея Павлова. В 2022 году Павлов стал известен благодаря его неоднозначным высказываниям. В частности, он назвал сектой любавических хасидов, из-за чего секретарю Совбеза Николаю Патрушеву пришлось приносить публичные извинения.
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#Совбез #Аверьянов #кадровая перестановка

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