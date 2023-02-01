Сегодня в Липецке: наконец-то снег, хоккей и есть ли сексизм на работе?

Рассказываем всё, что нужно знать про первый день февраля.

Встречаем легкий снежок

Температура на улице в Липецке будет такой же, как и вчера – от 0 до –2 градусов. Но самая радостная новость, что наконец-то пойдёт снег, причём какой и нужно – умеренный, но достаточный, чтобы ощутить зиму.







Четыре улицы без воды

Из-за ремонтных работ сегодня в 10:00 перекроют водоснабжение в доме на улице Елецкой, 8, а также в частном секторе улиц Елецкой, Лескова, Павлова, 9 января. Временные неудобства продлятся до окончания ремонтных работ.







Семь улиц без света

Плановые отключения электроэнергии пройдут с 9:00 до 17:00 в домах № 59 по улице Ангарской ; № 6 по Елецкому шоссе; №№ 37, 39, 41, 59 по улице Водопьянова; №4 по Рудной; №№, №№ 4, 6, 8, 10, 12 по улице Смургиса; № 2 на Стаханова, № 50 по Юношеской.







Пробки

Заторы в Липецке обычно начинают собираться с утра, а после 8 часов на отдельных участках иногда характер бедствия. Поэтому лучше не ленитесь, а перед выездом загляните в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать оптимальный маршрут. Возможно, это поможет проскочить мимо пробок.



Военный квест

В Городском молодежном Центре (ул. Шкатова,25) сегодня в 14:00 начнется молодежный квест на тему Сталинградской битвы, победе советских войск в которой в этом году исполняется 80 лет.







Ученики различных заведений узнают много нового, а также блеснут собственными знаниями на тему Великой Отечественной. Лучшие команды получат призы. На прошлой неделе здесь же прошёл аналогичный квест по истории блокадного Ленинграда.

Тапер хороший и кино интересное

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская,28, 3-й этаж) продолжают креативить.

Сегодня «Библиотека» приглашает на сеанс немного кино, но не в тишине, а как положено с тапёром. На рояле сыграет местный диджей, и вообще мероприятие обещает подарить вам новые впечатления. Признайтесь честно: вы когда-нибудь были на настоящем немом киносеансе?

Показ начнётся в 19:07, вход – любая бумажная купюра.

Последние домашние игры «Липецка»

Сегодня и завтра в 18:30 наша хоккейная команда во Дворце спорта «Звездный» принимает «Протон» из Нововоронежа, идущий на седьмом месте.







Всего шесть матчей есть у липчан, чтобы попасть в плей-офф НМХЛ (игры на выбывание сразу после регулярного чемпионата, в которых и разыгрываются главные призы сезона, прим.). Для этого нужно занять место не ниже восьмого, а наши пока девятые, необходимо отыграть четыре очка. Встречи с «Протоном» станут заключительными для ребят на своём льду в регулярном чемпионате, а если не выигрывать, то и в сезоне вообще. Поэтому приходите поддержать МХК «Липецк», ему это сейчас крайне необходимо.



Стать на работе единственным (-ой)



Быть единственным представителем своего пола в трудовом коллективе хотела бы каждая четвертая женщина и каждый пятый мужчина в Липецке. Такие данные привёл сервис по поиску работу SuperJob, проведя соответствующий опрос.

Причем среди желающих стать «единственными и неповторимыми» преобладают не состоящие в браке или разведённые люди. Однако объясняют свои желания они по другому. Так, большинство опрошенных женщин заявили, что если бы в коллективе не попадались другие дамы, то в коллективе было бы гораздо меньше сплетен.

55 % женщин всё-таки не хотели бы работать в чисто мужских коллективах, а 54% мужчин – в женских. При этом только каждый пятый опрошенный – 19% заявили, что оценивают коллег не по полу, а по деловым качествам.



Россияне начали больше доверять знаку качества

Российскому знаку качеств доверяют 82 процента россиян, говорится в исследовании компании «Ромир».







При этом полгода назад таких было меньше – 77 процентов. Исследователи выяснили, что большинство россиян хотят видеть этот знак прямо на упаковке приобретённого ими товара. По их мнению, это является гарантом выгодной покупки. Вообще жители России начали больше внимания уделять качеству товара. 47 % опрошенных согласны переплатить за уверенность в повышенном качестве товара. При этом потребители доверяют не только маркировкам: Среди других способов оценить качество товаров - 65% россиян читают маркировку, 38% обращают внимание на рекомендации друзей, родственников и знакомых, 24% – на рекомендации продавцов, 12% изучают отзывы в интернете, 9% - сообщения в СМИ.

Дорогие липчане! В разгар трудовой недели легко заработаться и забыть обо всём на свете. Но это неправильно, следить за новостями окружающего мира просто необходимо. Не забывайте чаще заходить на GOROD48 и будьте уверены, что с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. До встречи!