В России

сегодня, 15:15

Вирусологи заявили о возможном «начале конца» пандемии COVID-19

101
#коронавирус

Ситуация с COVID-19 до сих пор остается пандемичной — к такому выводу пришла ВОЗ по результатам заседания профильной комиссии 27 января. Итоги обсуждения организация обнародовала в понедельник, 30 января. 

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение коронавирусной инфекции все еще представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. Впрочем, он отметил, что сейчас она «гораздо лучше», чем это было год назад, в период распространения штамма «Омикрон». В то же время он охарактеризовала нынешний этап как переходный, пишут «Известия».

То, что ВОЗ оставил за ковидом статус пандемии, значит, что заболеваемость по-прежнему охватывает более половины стран в мире, рассказал «Известиям» завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. 

Патогенность ковида уменьшается, но смертность от него все еще выше, чем от вируса гриппа, и это значит, что рубикон эпидемии не пройден, считает он. 

«Летальность от обычного гриппа — 0,05%, от ковида — 0,2-0,4%, то есть пока еще примерно в четыре раза больше», — констатировал ученый. 

Заявление ВОЗ может говорить о начале завершения пандемии, сказал «Известиям» вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. Тем не менее, заболеваемость и смертность все еще значительные, и это продолжает оказывать влияние на нашу повседневную жизнь, добавил он. 
За три года в мире, по данным Института Джона Хопкинса, зарегистрировали более 670 млн заболевших COVID-19, вирус унес почти 7 млн жизней. В России, согласно данным оперативного штаба по корнавирусу, было диагностировано почти 22 млн случая, более 395 тыс. человек умерли. В течении последних трех месяцев заболеваемость COVID-19 в России находится на уровне 4-7 тыс. заболевших в сутки. 

101
#коронавирус

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

ЦБ РФ оценил объем заблокированных активов российских инвесторов в 5,7 трлн рублей
#активы #инвесторы
ЦБ РФ оценил объем заблокированных активов российских инвесторов в 5,7 трлн рублей

35 минут назад

В России
#цены
Цены на ноутбуки в РФ упали до 30% из-за затоваривания рынка

сегодня, 15:11

В России
На Урале умерла пострадавшая во время прогулки в детсаду 4-летняя девочка
#дети #детсад
На Урале умерла пострадавшая во время прогулки в детсаду 4-летняя девочка

сегодня, 15:00

В России
Прокуратура с сентября возвратила домой свыше 9 тысяч незаконно мобилизованных
#частичная мобилизация
Прокуратура с сентября возвратила домой свыше 9 тысяч незаконно мобилизованных

сегодня, 14:16

В России
Власти планируют компенсировать операторам стоимость изъятых за рубежом вагонов
#компенсация #изъятие
Власти планируют компенсировать операторам стоимость изъятых за рубежом вагонов

сегодня, 13:18

В России
В России упало число клинических испытаний препаратов
#лекарства #испытания
В России упало число клинических испытаний препаратов

сегодня, 12:41

В России