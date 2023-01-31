Происшествия

37 минут назад

Разбойник с кухонным ножом обчистил кассу супермаркета

2 261
#разбой
1

Как оказалось, деньги он потратил на выпивку.

Загрузка плеера
В Липецке оперативниками уголовного розыска отдела полиции №4 раскрыто разбойное нападение на охранника магазина. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, по подозрению в нападении задержан 37-летний житель города.

Преступление было совершено 25 января в супермаркете на улице Опытной: мужчина угрожая охраннику кухонным ножом, вытащил из кассы 4 900 рублей. 

По данным полиции, деньги задержанный потратил на выпивку. 

«Возбуждено уголовное о разбое. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователем вынесено ходатайство в суд о его аресте фигуранта на время следствия», - сообщили в полиции.
2 261
#разбой
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Что тут сказать

6 минут назад
Только совсем отмороженные на всю голову думают, что их не поймают, когда грабят, поджигают машины и убивают... Все магазины и весь город в камерах... Системы распознавания работают исправно.
ответить

Бешеный

12 минут назад
Это что ж получается в супермаркете украл деньги и у них же потратил он выпивку
ответить

Еще в рубрике

38-летняя липчанка напала на 86-летнего друга со шваброй и ножом: он назвал её проституткой
#конфликт #поножовщина
38-летняя липчанка напала на 86-летнего друга со шваброй и ножом: он назвал её проституткой

10 минут назад

Происшествия
Левобережный суд начал рассматривать уголовное дело о стрельбе в липецком автобусе
#стрельба #конфликт
1
Левобережный суд начал рассматривать уголовное дело о стрельбе в липецком автобусе

сегодня, 11:52

Происшествия
В Липецком районе ранен мужчина: возбуждено уголовное дело
#конфликт #стрельба
1
В Липецком районе ранен мужчина: возбуждено уголовное дело

сегодня, 11:10

Происшествия
После столкновения с «Ладой» автомобиль «Митсубиси» врезался в дорожное ограждение
#ДТП
1
После столкновения с «Ладой» автомобиль «Митсубиси» врезался в дорожное ограждение

сегодня, 10:15

Происшествия
В Липецкой области автомобиль провалился под лёд
#лед #спасатели
12
В Липецкой области автомобиль провалился под лёд

сегодня, 09:38

Происшествия
В массовой аварии на улице Интернациональной пострадали три человека
#авария #ДТП
14
В массовой аварии на улице Интернациональной пострадали три человека

сегодня, 09:10

Происшествия