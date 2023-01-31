Происшествия
37 минут назад
Разбойник с кухонным ножом обчистил кассу супермаркета
Как оказалось, деньги он потратил на выпивку.
Загрузка плеера
В Липецке оперативниками уголовного розыска отдела полиции №4 раскрыто разбойное нападение на охранника магазина. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, по подозрению в нападении задержан 37-летний житель города.
Преступление было совершено 25 января в супермаркете на улице Опытной: мужчина угрожая охраннику кухонным ножом, вытащил из кассы 4 900 рублей.
По данным полиции, деньги задержанный потратил на выпивку.
«Возбуждено уголовное о разбое. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователем вынесено ходатайство в суд о его аресте фигуранта на время следствия», - сообщили в полиции.
Преступление было совершено 25 января в супермаркете на улице Опытной: мужчина угрожая охраннику кухонным ножом, вытащил из кассы 4 900 рублей.
По данным полиции, деньги задержанный потратил на выпивку.
«Возбуждено уголовное о разбое. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователем вынесено ходатайство в суд о его аресте фигуранта на время следствия», - сообщили в полиции.
Что тут сказать
Бешеный