Происшествия

29 минут назад

В Липецкой области автомобиль провалился под лёд

1 804
#лед #спасатели
В Липецкой области автомобиль провалился под лёд

В Добровском районе у села Ратчино под лёд реки Становая Ряса провалился автомобиль «Шевроле».

Люди не пострадали. Сам автомобиль вытащили из реки сотрудники управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.

Это уже второй такой случай за неделю. 28 января под лед Матырского водохранилища провалился автомобиль «Лада Гранта». Находившиеся в машине рыбаки успели выскочить из салона.  Автомобиль также пришлось доставать спасателям УГПСС.

Спасатели в очередной раз предупреждают жителей региона о запрете выхода, и тем более выезда на лёд водоемов и о соблюдении мер безопасности.

Фото: ugpss48.ru

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#лед #спасатели

Комментарии (1)

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qwerty

15 минут назад
Выставить счет от которого выехавший на лед про авто забудет.
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