Здоровье
сегодня, 17:24
Заболеваемость ОРВИ растёт: за минувшую неделю заболели 6253 человека
Прирост случаев ОРВИ отмечен среди детей всех возрастов.
Санитарные врачи отмечают нестабильную эпидемиологическую ситуацию по острым респираторным инфекциям: по данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, с 23 по 29 января количество заболевших новой коронавирусной инфекции выросло с 136 случаев за неделю до 220, а показатель заболеваемости другими ОРВИ вырос с 50,3 до 56 случаев на 10 тысяч населения.
Всего на минувшей неделе было зарегистрировано 6 253 случая ОРВИ, из них 11 случаев гриппа А и 4 случая гриппа В.
Прирост случаев ОРВИ отмечен среди всех детских возрастных групп (на 9-34%), а заболеваемость взрослых осталась на уровне прошлой недели.
В Липецке было зарегистрировано 3 946 случаев ОРВИ (из них 5 случаев гриппа А и 3 случая гриппа В.
В структуре положительных результатов лабораторных исследований материала от больных ОРВИ преобладают вирусы гриппа - 47% (из них 73% - грипп А, 27% - грипп В), РС-вирусы (31%), 12% - риновирусы.
Всего на минувшей неделе было зарегистрировано 6 253 случая ОРВИ, из них 11 случаев гриппа А и 4 случая гриппа В.
Прирост случаев ОРВИ отмечен среди всех детских возрастных групп (на 9-34%), а заболеваемость взрослых осталась на уровне прошлой недели.
В Липецке было зарегистрировано 3 946 случаев ОРВИ (из них 5 случаев гриппа А и 3 случая гриппа В.
В структуре положительных результатов лабораторных исследований материала от больных ОРВИ преобладают вирусы гриппа - 47% (из них 73% - грипп А, 27% - грипп В), РС-вирусы (31%), 12% - риновирусы.
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24.01.2023 09:34Здоровье
Роман
конечно будет расти