Заболеваемость ОРВИ растёт: за минувшую неделю заболели 6253 человека

Прирост случаев ОРВИ отмечен среди детей всех возрастов.

Санитарные врачи отмечают нестабильную эпидемиологическую ситуацию по острым респираторным инфекциям: по данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, с 23 по 29 января количество заболевших новой коронавирусной инфекции выросло с 136 случаев за неделю до 220, а показатель заболеваемости другими ОРВИ вырос с 50,3 до 56 случаев на 10 тысяч населения.



Всего на минувшей неделе было зарегистрировано 6 253 случая ОРВИ, из них 11 случаев гриппа А и 4 случая гриппа В.



Прирост случаев ОРВИ отмечен среди всех детских возрастных групп (на 9-34%), а заболеваемость взрослых осталась на уровне прошлой недели.



В Липецке было зарегистрировано 3 946 случаев ОРВИ (из них 5 случаев гриппа А и 3 случая гриппа В.



В структуре положительных результатов лабораторных исследований материала от больных ОРВИ преобладают вирусы гриппа - 47% (из них 73% - грипп А, 27% - грипп В), РС-вирусы (31%), 12% - риновирусы.