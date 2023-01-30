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Заболеваемость ОРВИ растёт: за минувшую неделю заболели 6253 человека

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#ОРВИ #грипп
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Заболеваемость ОРВИ растёт: за минувшую неделю заболели 6253 человека

Прирост случаев ОРВИ отмечен среди детей всех возрастов.

Санитарные врачи отмечают нестабильную эпидемиологическую ситуацию по острым респираторным инфекциям: по данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, с 23 по 29 января количество заболевших новой коронавирусной инфекции выросло с 136 случаев за неделю до 220, а показатель заболеваемости другими ОРВИ вырос с 50,3 до 56 случаев на 10 тысяч населения.

Всего на минувшей неделе было зарегистрировано 6 253 случая ОРВИ, из них 11 случаев гриппа А и 4 случая гриппа В.

Прирост случаев ОРВИ отмечен среди всех детских возрастных групп (на 9-34%), а заболеваемость взрослых осталась на уровне прошлой недели.

В Липецке было зарегистрировано 3 946 случаев ОРВИ (из них 5 случаев гриппа А и 3 случая гриппа В.

В структуре положительных результатов лабораторных исследований материала от больных ОРВИ преобладают вирусы гриппа - 47% (из них 73% - грипп А, 27% - грипп В), РС-вирусы (31%), 12% - риновирусы.
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#ОРВИ #грипп
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Комментарии (2)

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Роман

10 минут назад
7-мая самая лучшая после областной.
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конечно будет расти

23 минуты назад
ходят заразные, раскидывают свои бацилы по всюду
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