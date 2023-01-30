Кабмин расширил параметры программы льготной ипотеки для IT-специалистов

Теперь взять такой кредит смогут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет (включительно), а не от 22 до 44 лет (включительно), как это было ранее.





Уточняется, что льготные кредиты станут доступны сотрудникам всех аккредитованных IT-компаний (а не только аккредитованных компаний, получавших налоговые льготы). Это позволит более чем в полтора раза увеличить число компаний, сотрудники которых могут взять льготный ипотечный кредит.



Также расширился возрастной диапазон получателей льготной ипотеки. Теперь взять такой кредит смогут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет (включительно), а не от 22 до 44 лет (включительно), как это было ранее.



Кроме того, скорректированы требования и по минимальной зарплате специалистов. Этот показатель снижен с 150 тыс. до 120 тыс. рублей в месяц (до вычета НДФЛ) в городах-миллионниках и с 100 тыс. до 70 тыс. рублей – в остальных населённых пунктах. При этом требования для специалистов, работающих в Москве, останутся прежними. Их минимальная зарплата должна составлять не менее 150 тыс. рублей в месяц.



Помимо этого, теперь минимальный размер зарплаты может быть рассчитан не только по основному месту работы, но и в совокупности с работой по совместительству (также в аккредитованной IT-компании).



Ещё одно изменение касается трудового стажа специалистов. Теперь, чтобы не потерять выгодную ставку, после получения ипотеки специалисту нужно быть трудоустроенным в аккредитованной компании не менее пяти лет, а не весь срок выплаты кредита. Если же сотрудник уволится раньше, льготная ставка будет действовать для него ещё полгода.



Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена по инициативе Президента в 2022 году, чтобы поддержать IT-сектор и создать комфортные условия для работников отрасли. Льготная ставка для них составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей регионов-миллионников – 18 млн рублей, для остальных – 9 млн рублей. Первоначальный взнос – 15%.



Вопрос о расширении параметров этой программы обсуждался на совещании с вице-премьерами 30 января. Михаил Мишустин напомнил, что Президент поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны. «Для её решения востребованы компетентные специалисты в IT-сфере, и важно оказывать им всестороннюю поддержку, сохранить кадровый потенциал индустрии», – отметил глава Правительства. Правительство решило смягчить условия программы льготной ипотеки для специалистов, работающих в сфере информационных технологий. Данная мера позволит ещё большему числу работников отрасли приобрести жильё на выгодных условиях. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится на сайте кабмина Уточняется, что льготные кредиты станут доступны сотрудникам всех аккредитованных IT-компаний (а не только аккредитованных компаний, получавших налоговые льготы). Это позволит более чем в полтора раза увеличить число компаний, сотрудники которых могут взять льготный ипотечный кредит.Также расширился возрастной диапазон получателей льготной ипотеки. Теперь взять такой кредит смогут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет (включительно), а не от 22 до 44 лет (включительно), как это было ранее.Кроме того, скорректированы требования и по минимальной зарплате специалистов. Этот показатель снижен с 150 тыс. до 120 тыс. рублей в месяц (до вычета НДФЛ) в городах-миллионниках и с 100 тыс. до 70 тыс. рублей – в остальных населённых пунктах. При этом требования для специалистов, работающих в Москве, останутся прежними. Их минимальная зарплата должна составлять не менее 150 тыс. рублей в месяц.Помимо этого, теперь минимальный размер зарплаты может быть рассчитан не только по основному месту работы, но и в совокупности с работой по совместительству (также в аккредитованной IT-компании).Ещё одно изменение касается трудового стажа специалистов. Теперь, чтобы не потерять выгодную ставку, после получения ипотеки специалисту нужно быть трудоустроенным в аккредитованной компании не менее пяти лет, а не весь срок выплаты кредита. Если же сотрудник уволится раньше, льготная ставка будет действовать для него ещё полгода.Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена по инициативе Президента в 2022 году, чтобы поддержать IT-сектор и создать комфортные условия для работников отрасли. Льготная ставка для них составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей регионов-миллионников – 18 млн рублей, для остальных – 9 млн рублей. Первоначальный взнос – 15%.Вопрос о расширении параметров этой программы обсуждался на совещании с вице-премьерами 30 января. Михаил Мишустин напомнил, что Президент поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны. «Для её решения востребованы компетентные специалисты в IT-сфере, и важно оказывать им всестороннюю поддержку, сохранить кадровый потенциал индустрии», – отметил глава Правительства.