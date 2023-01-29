Во второй двусторонней игре «Металлурга» солировал экс-нападающий сборной России

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Липецкий «Металлург» сегодня завершил первый домашний сбор тренировочной игрой на стадионе «Сокол». Разбившись на два состава, «сталевары» продемонстрировали тренерам и пришедшим болельщикам свои умения. В итоге «оранжевые» выиграли у «зелёных» - 3:1.

Двусторонка

Состав у победителей был ближе к основному, хотя за их оппонентов на позиции центрального защитника выступал Алексей Рыбин, имеющий опыт игры в РПЛ за «Тамбов». «Зелёные» и открыли счёт в матче: быструю атаку завершил Илья Глебов, который и в чемпионате является лучшим бомбардиром «Металлурга» с 6-ю голами.



Илья Глебов (в центре)



Но во втором 35-минутном тайме своё дело сделал опыт: у «оранжевых» дважды отличился 32-летний Максим Григорьев, за плечами которого столичные «Спартак», «Локомотив» и 6 игр за сборную России.



Максим Григорьев в прошлой двусторонке забил один гол, сегодня - два. Прогрессирует?



А точку в игре незадолго до конца поставил поддержавший атаку левый латераль липчан Андрей Алексеев. Любопытно, что все три голевые передачи у победителей с противоположного правого фланга сделал другой «бровочник» Максим Елеев.



Григорьев (спиной) благодарил Елеева



День рождения Кораблина – «восемь пирогов и одна свечка»

Вратари «Металлурга» менялись командами в перерыве и вышло так, что все четыре мяча пропустил Павел Кораблин, которому вчера исполнился 21 год. «Подарок» от партнёров по команде полечился весьма своеобразным.





Кораблину подсказывает тренер вратарей Андрей Чичкин

Противоположные ворота защищал Максим Матюша, а Александр Кобзев на этот раз не вышел на поле из-за небольшой травмы.

Единственным потенциальным новичком, помимо тех, кто тренировался с «Металлургом» на первом сборе, как мы и анонсировали, сегодня был елецкий центральный защитник Илья Коротких.



Илья Коротких



Дублёры

Кроме него, вышли на поле за «зелёных» два футболиста дублирующего состава: Артём Поздняков (2005 г.р.) - с первых минут, а имеющий опыт проведший пару лет в системе «Строгино» и вернувшийся домой Никита Панов (2006 г.р.) – в перерыве, заменив Максима Болдырева. В первом тайме Панов выполнял роль… бокового арбитра, помогая судить администратору команды и арбитру республиканской категории Виктору Кукину.



Получивший шанс Панов (слева) и Поздняков



Первушин объяснил появление на поле дублёров 2006 г.р. интересом к перспективной молодежи, а также сложностями с составом из-за микро-повреждений у группы футболистов – Дмитрия Кукишева, Максима Сазонова.

Во втором тайме после столкновения не смог продолжить матч защитник Дмитрий Сухарев, пришлось тряхнуть стариной 34-летнему тренеру по физподготовке Александру Харину, показавшему, что, возможно, он рановато закончил карьеру игрока.



Сухарев до конца не доиграл





Харин (с мячом) показал, что ещё есть порох в пороховницах



Первушин про усиление: «Нам нужны атакующий игроки и надо, чтобы определился Рыбин»

После матча главный тренер Сергей Первушин подвёл итоги первого сбора, сказав, что остался доволен проделанной работой и самоотдачей футболистов. До 2 февраля у «Металлурга» будут выходные, затем с углубленного медицинского обследования начнётся второй двухнедельный домашний сбор. На нём липчан ждёт уже полноценный контрольный матч – 8 февраля в крытом манеже Тамбова с местным «Спартаком».



Сергей Первушин



Главный вопрос – новобранцы. Первушин после матча обстоятельно на него ответил. Главные тезисы:

- Усилить хочется в первую очередь нападение – форвардами и атакующими полузащитниками;

- Нужно определиться с Алексеем Рыбиным. Покинувший краснодарскую «Кубань» ветеран ищет себе варианты в первой лиге, но если не найдёт, может занять вакансию в обороне «Металлурга»;

- Группу новичков просмотрят в контрольном матче в Тамбове. И это не те футболисты, от которых недавно избавился тамбовский «Спартак»;

- Дозаявлять игроков можно до 22 февраля. А «Металлург» прибывает на сбор в Крымск лишь на два дня раньше. Но есть «лазейка» - футболистов без клубов позволят регистрировать ещё две недели, поэтому у нас есть шанс кого-нибудь зацепить.

«Металлург» (оранжевые) – «Металлург» (зелёные) – 3:1 (0:1).

Голы: 0:1 – Глебов, 18. 1:1 – Макс.Григорьев, 42. 2:1 – Макс.Григорьев, 55. 3:1 – Анд.Алексеев, 63.

«Оранжевые»: Кораблин (Матюша, 36), Елеев, Ант.Белов, Смирных, Соловьев, Анд.Алексеев, Войдель, Д.Поярков, Н.Иванников, Макс.Григорьев, Гайдуков



«Зелёные»: Матюша (Кораблин, 36), Рыбин, Коротких, Сухарев (А.Харин, 58), Викторов, Баязов, Болдырев (Н.Панов, 36), Мохов, Ахвледиани, Глебов, А.Поздняков.

Судьи: В. Кукин, П. Панов (оба Липецк).

29 января. Липецк. Стадион «Сокол». 40 зрителей.