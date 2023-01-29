Спорт

сегодня, 19:59

Во второй двусторонней игре «Металлурга» солировал экс-нападающий сборной России

294
#Футбол #"Металлург"
Во второй двусторонней игре «Металлурга» солировал экс-нападающий сборной России

Все главный новости о сегодняшнем матче и ситуации в команде в одном материале.

Липецкий «Металлург» сегодня завершил первый домашний сбор тренировочной игрой на стадионе «Сокол». Разбившись на два состава, «сталевары» продемонстрировали тренерам и пришедшим болельщикам свои умения. В итоге «оранжевые» выиграли у «зелёных» - 3:1.

Двусторонка

Состав у победителей был ближе к основному, хотя за их оппонентов на позиции центрального защитника выступал Алексей Рыбин, имеющий опыт игры в РПЛ за «Тамбов». «Зелёные» и открыли счёт в матче: быструю атаку завершил Илья Глебов, который и в чемпионате является лучшим бомбардиром «Металлурга» с 6-ю голами.

DSC_0468.JPG

Илья Глебов (в центре)

Но во втором 35-минутном тайме своё дело сделал опыт: у «оранжевых» дважды отличился 32-летний Максим Григорьев, за плечами которого столичные «Спартак», «Локомотив» и 6 игр за сборную России.

DSC_0362.JPG

Максим Григорьев в прошлой двусторонке забил один гол, сегодня - два. Прогрессирует?

А точку в игре незадолго до конца поставил поддержавший атаку левый латераль липчан Андрей Алексеев. Любопытно, что все три голевые передачи у победителей с противоположного правого фланга сделал другой «бровочник» Максим Елеев.

DSC_0350.JPG

Григорьев (спиной) благодарил Елеева

День рождения Кораблина – «восемь пирогов и одна свечка»

Вратари «Металлурга» менялись командами в перерыве и вышло так, что все четыре мяча пропустил Павел Кораблин, которому вчера исполнился 21 год. «Подарок» от партнёров по команде полечился весьма своеобразным.

DSC_0327.JPG

Кораблину подсказывает тренер вратарей Андрей Чичкин

Противоположные ворота защищал Максим Матюша, а Александр Кобзев на этот раз не вышел на поле из-за небольшой травмы.

Единственным потенциальным новичком, помимо тех, кто тренировался с «Металлургом» на первом сборе, как мы и анонсировали, сегодня был елецкий центральный защитник Илья Коротких.

DSC_0457.JPG

Илья Коротких

Дублёры

Кроме него, вышли на поле за «зелёных» два футболиста дублирующего состава: Артём Поздняков (2005 г.р.) - с первых минут, а имеющий опыт проведший пару лет в системе «Строгино» и вернувшийся домой Никита Панов (2006 г.р.) – в перерыве, заменив Максима Болдырева. В первом тайме Панов выполнял роль… бокового арбитра, помогая судить администратору команды и арбитру республиканской категории Виктору Кукину.

DSC_0476.JPG

Получивший шанс Панов (слева) и Поздняков

Первушин объяснил появление на поле дублёров 2006 г.р. интересом к перспективной молодежи, а также сложностями с составом из-за микро-повреждений у группы футболистов – Дмитрия Кукишева, Максима Сазонова.

Во втором тайме после столкновения не смог продолжить матч защитник Дмитрий Сухарев, пришлось тряхнуть стариной 34-летнему тренеру по физподготовке Александру Харину, показавшему, что, возможно, он рановато закончил карьеру игрока.

DSC_0297.JPG

Сухарев до конца не доиграл

_DSC0421.JPG

Харин (с мячом) показал, что ещё есть порох в пороховницах

Первушин про усиление: «Нам нужны атакующий игроки и надо, чтобы определился Рыбин»

После матча главный тренер Сергей Первушин подвёл итоги первого сбора, сказав, что остался доволен проделанной работой и самоотдачей футболистов. До 2 февраля у «Металлурга» будут выходные, затем с углубленного медицинского обследования начнётся второй двухнедельный домашний сбор. На нём липчан ждёт уже полноценный контрольный матч – 8 февраля в крытом манеже Тамбова с местным «Спартаком».

DSC_0156.JPG

Сергей Первушин

Главный вопрос – новобранцы. Первушин после матча обстоятельно на него ответил. Главные тезисы:

- Усилить хочется в первую очередь нападение – форвардами и атакующими полузащитниками;

- Нужно определиться с Алексеем Рыбиным. Покинувший краснодарскую «Кубань» ветеран ищет себе варианты в первой лиге, но если не найдёт, может занять вакансию в обороне «Металлурга»;

- Группу новичков просмотрят в контрольном матче в Тамбове. И это не те футболисты, от которых недавно избавился тамбовский «Спартак»;

- Дозаявлять игроков можно до 22 февраля. А «Металлург» прибывает на сбор в Крымск лишь на два дня раньше. Но есть «лазейка» - футболистов без клубов позволят регистрировать ещё две недели, поэтому у нас есть шанс кого-нибудь зацепить.

«Металлург» (оранжевые) – «Металлург» (зелёные) – 3:1 (0:1).

Голы: 0:1 – Глебов, 18. 1:1 – Макс.Григорьев, 42. 2:1 – Макс.Григорьев, 55. 3:1 – Анд.Алексеев, 63.

«Оранжевые»: Кораблин (Матюша, 36), Елеев, Ант.Белов, Смирных, Соловьев, Анд.Алексеев, Войдель, Д.Поярков, Н.Иванников, Макс.Григорьев, Гайдуков

«Зелёные»: Матюша (Кораблин, 36), Рыбин, Коротких, Сухарев (А.Харин, 58), Викторов, Баязов, Болдырев (Н.Панов, 36), Мохов, Ахвледиани, Глебов, А.Поздняков.

Судьи: В. Кукин, П. Панов (оба Липецк).

29 января. Липецк. Стадион «Сокол». 40 зрителей.

294
#Футбол #"Металлург"

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Команда из Воронежской области решила в «Звёздном» все свои проблемы
#Хоккей #НМХЛ #МХК "Липецк"
2
Команда из Воронежской области решила в «Звёздном» все свои проблемы

31 минуту назад

Спорт
Вторую щеку не подставляли. Елецкие дзюдоисты отличились в епархиальном турнире
3
Вторую щеку не подставляли. Елецкие дзюдоисты отличились в епархиальном турнире

сегодня, 17:08

Спорт
Лучшая игра Липецка, гол дебютанта и упущенное первое место
#Мини-футбол
1
Лучшая игра Липецка, гол дебютанта и упущенное первое место

вчера, 22:29

Спорт
Безобразные оборона и игра в большинстве: липецкие хоккеисты проиграли первый домашний матч года
#Хоккей #НМХЛ #МХК "Липецк"
15
Безобразные оборона и игра в большинстве: липецкие хоккеисты проиграли первый домашний матч года

вчера, 21:52

Спорт
В Санкт-Петербург съездили туристками, но решающие матчи у «Липецка» со следующей недели
#Волейбол #ВК "Липецк"
В Санкт-Петербург съездили туристками, но решающие матчи у «Липецка» со следующей недели

вчера, 20:37

Спорт
«Металлург» даст второй шанс елецкому вундеркинду
#Футбол #"Металлург"
2
«Металлург» даст второй шанс елецкому вундеркинду

вчера, 13:37

Спорт