«Металлург» даст второй шанс елецкому вундеркинду

Завтра наша команда завершит первый сбор двусторонкой на «Соколе».

Липецкий «Металлург» завершает первый домашний тренировочный сбор. Завтра, 20 января, итог ему в 11:00 на стадионе «Сокол» подведёт так называемая двусторонняя игра – разбившись на два состава, «сталевары» продемонстрируют тренерам текущую форму.

Как сообщил GOROD48 главный тренер Сергей Первушин, на этой неделе «Металлург» обошёлся без новобранцев. О тех, кто прибыл в нашу команду в самом начале мы писали здесь, все они продолжают заниматься с командой.

Приступил к занятиям в общей группе температуривший хавбек Максим Гайдуков, других больных и травмированных в команде нет, за исключением Михаила Заботкина, выбывшего на несколько недель из-за перелома. Сейчас 19-летний атакующий полузащитник продолжает лечение дома в Нижнем Новгороде.

И всё же один новобранец появится уже завтра. В двусторонней игре примет участие 19-летний уроженец Ельца центральный защитник Илья Коротких.

Неделей ранее он уже пробовал произвести впечатление на Первушина и Ко, сыграв один тайм в прошлой двусторонке вместе со своим земляком Сергеем Немченко из ФК «Елец».

Немченко в «Металлурге» не будет, а вот Коротких дадут новый шанс завтра. Его плюсы – возраст, высокий рост и хорошая школа (род. 02.02.2003, рост 187 см, вес 73 кг). Илья начинал заниматься футболом в Ельце, а затем переехал в Академию подмосковного «Сатурна». Выступал за «Мастер-Сатурн» (Егорьевск) в Юношеской (U17) и молодёжной лигах (U19). В августе 2021 года перебрался в тульский «Арсенал» и был основным игроком молодёжной команды в МФЛ – 31 матч, 2 гола.

- У нас есть планы пригласить Коротких на второй сбор, который «Металлург» начнёт на загородной базе на следующей неделе, - поделился планами Первушин, - Пусть полноценно потренируется с нами, проявит себя. А там определимся с его будущим.

По словам Первушина, больше новобранцев ждут на первом контрольном матче в Тамбове, который «Металлург» проведёт в манеже с местным «Спартаком» 9 февраля. Туда могут подъехать несколько игроков.