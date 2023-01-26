Подберёт ли «Металлург» ещё одного футболиста, отвергнутого в Краснодаре?

Руслан Шаповалов покинул «Кубань-Холдинг». Вернётся в «Металлург» вслед за Сухаревым?

Краснодарскую «Кубань-Холдинг» покинул уже третий футболист, имеющий отношение к Липецкой области.



27-летний крайний хавбек Руслан Шаповалов расстался с кубанцами и уже отзаявлен на официальном сайте ФНЛ-2. В текущем сезоне Шаповалов провёл 18 матчей за «КХ» в чемпионате и Кубке России, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.



Ранее клуб покинули его лучший бомбардир ельчанин Дмитрий Лаврищев (9 голов, 2-й результат в группе №1), который перешёл в таганрогский «Форте» и защитник Дмитрий Сухарев, продолжающий подготовку к сезону вместе с нашим «Металлургом».



Из «липецкой колонии» в команде остаётся только 29-летний центральный защитник Илья Поликутин, год назад выступавший за «Металлург». По иронии судьбы, именно его больше всех хочет видеть в «Металлурге» наш главный тренер Сергей Первушин, но кубанцы требуют компенсацию за досрочный разрыв контракта. Впрочем, есть предварительна договорённость, что Поликутин присоединится к липчанам летом, когда его прежнее соглашение истечёт.



А что Шаповалов? Может ли вернуться в «Металлург» полузащитник, который в прошлом сезоне сыграл в чемпионате и Кубке России 30 матчей за нашу команду и забил 2 гола?



- Этот вопрос пока не обсуждался, - сказал нам Первушин, - В прошлом сезоне Руслан производил неплохое впечатление на тренировках, а вот в играх этот потенциал нередко куда-то исчезал. Сложно сказать.… Теоретически мы можем рассмотреть его кандидатуру, но кроме него есть и другие кандидаты в команду.