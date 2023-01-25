Общество

сегодня, 19:23

Около полусотни улиц Липецка останутся без воды и света в четверг

6 976
#отключение
Около полусотни улиц Липецка останутся без воды и света в четверг

26 января с 10:00 и до окончания работ без холодной воды будут дом № 63 по улице Елецкой и частный сектор этой же улицы

С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 25, 27 по проспекту Победы, №№ 30, 53, 55, 57, 59, 61 по улице Неделина, № 3 на площади Победы, №№ 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42 по улице Мичурина.

С 10:00 и до окончания работ РВК-Липецк ограничит подачу холодной воды для проведения ремонтных работ в дома №№ 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 5/2, 9а, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, №№ 7, 9, 11а по улице Папина, №№ 2, 4, 4а, 6, 4/1, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18 по улице Доватора, №№ 22, 22а по проспекту Победы.

Улица Папина, 6; частный сектор: ул. Крылова; ул. Б. Хмельницкого; ул. Достоевского. Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Папина, 6;
С 10.00 до 20.00: ул. Терешковой, 23. Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Терешковой,23; частный сектор: ул. Минская; ул. Смирнова; ул. Союзная; ул. Городовикова; ул. Рябиновая; ул. Рудничная; ул. Жактовская; ул. Ударников; ул. Поселковая; ул. Паровозная. Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Рудничная, 30;

Улица Энгельса, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 7а; частный сектор: ул. Энгельса; ул. Известковая; кот. Энгельса МУП «Липецктеплосеть». Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Энгельса, 1/1.

Воду на участки подвезут по заявкам жителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

26 января в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на электрических сетях будет временно приостановлена подача электроэнергии потребителям: с 09:00 до 17:00 ул. Ангарская, д.59; Елецкое ш., д.6; ул. Юношеская, д.50; с. Косыревка; ул. Новая, д.20, д.21; ч/с ул. Индустриальная; ул. Достоевского; ул. Крылова; ул. Папина, д.4, д.6, д.8; про-т Победы, д.61; ул. Хмельницкого; ул. Гагарина; ул. Качалова, д.2, д.4, д.5, д.6, д.8; ул. Мусоргского, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8; ул. Нестерова, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9; пер. Попова, д.1, д.2, д.3, д.4, д.4/8; ул. Грушевая, д. 37а; пер. Жасминовый, д. 14; ул. Малиновая; п. Матырский; ул. Моршанская; ул. Ореховая, д. 1, 140, 16, 162, 22, 9; ул. Папанина; ул. Физкультурная.
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#отключение

Комментарии (6)

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Котэ

20 минут назад
Без света, воды и еды!
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Гость

26 минут назад
У кого щи пусты, а у кого-то жемчуг мешок!
ответить

Эх

45 минут назад
О как... Видать совсем.....
ответить

Интересно

59 минут назад
То воду отключают,то свет, то отопление..... Интересно, это норма?
ответить

q

59 минут назад
И мирное время вроде.
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Да уж

сегодня, 19:39
Бедный рудник,у Вас испытательный полигон.
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