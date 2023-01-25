В мире
сегодня, 16:40
Металлурги и IT-специалисты смогут получить разрешение на ПМЖ в Казахстане в упрощенном порядке
Металлурги и айтишники смогут получить разрешение на постоянное место жительства в Казахстане в упрощенном порядке.
Иностранцы с востребованными профессиями смогут в приоритетном порядке получить разрешение на постоянное проживание (ПМЖ) в Казахстане. В перечень таких профессий, в частности, входят IT-специалисты, экологи, металлурги, архитекторы и химики, - пишет "Ъ".
На ресурсе "Открытые НПА" размещен полный перечень востребованных профессий для получения разрешения на ПМЖ в республике.
В настоящий момент власти Казахстана реализуют миграционную реформу, включающую изменение визовых правил и порядка получения права на постоянное проживание в республике. С 27 января в стране начнет действовать новый порядок въезда для иностранцев: гражданам стран-членов Евразийского экономического союза можно будет находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода.
На ресурсе "Открытые НПА" размещен полный перечень востребованных профессий для получения разрешения на ПМЖ в республике.
В настоящий момент власти Казахстана реализуют миграционную реформу, включающую изменение визовых правил и порядка получения права на постоянное проживание в республике. С 27 января в стране начнет действовать новый порядок въезда для иностранцев: гражданам стран-членов Евразийского экономического союза можно будет находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода.