В мире

сегодня, 16:40

Металлурги и IT-специалисты смогут получить разрешение на ПМЖ в Казахстане в упрощенном порядке

82
#металлурги #айтишники #Казахстан

Металлурги и айтишники смогут получить разрешение на постоянное место жительства в Казахстане в упрощенном порядке.

Иностранцы с востребованными профессиями смогут в приоритетном порядке получить разрешение на постоянное проживание (ПМЖ) в Казахстане. В перечень таких профессий, в частности, входят IT-специалисты, экологи, металлурги, архитекторы и химики, - пишет "Ъ".

На ресурсе "Открытые НПА" размещен полный перечень востребованных профессий для получения разрешения на ПМЖ в республике.

В настоящий момент власти Казахстана реализуют миграционную реформу, включающую изменение визовых правил и порядка получения права на постоянное проживание в республике. С 27 января в стране начнет действовать новый порядок въезда для иностранцев: гражданам стран-членов Евразийского экономического союза можно будет находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода.
82
#металлурги #айтишники #Казахстан

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Самолет ВВС Филиппин разбился во время тренировочного полета
#крушение #самолет
Самолет ВВС Филиппин разбился во время тренировочного полета

сегодня, 12:36

В мире
В Южной Корее затонуло грузовое судно с 22 членами экипажа на борту
#крушение
В Южной Корее затонуло грузовое судно с 22 членами экипажа на борту

сегодня, 10:00

В мире
Экспорт из РФ в Польшу в 2022 году вырос вопреки санкциям

сегодня, 08:27

В мире
В Казахстане откроются работавшие под брендом Макдоналдс рестораны
#Макдоналдс #Казахстан
В Казахстане откроются работавшие под брендом Макдоналдс рестораны

23.01.2023 09:50

В мире
Военный эксперт рассказал о переходе инициативы к российской армии в зоне СВО

23.01.2023 07:41

В мире
Ученые из США опровергли влияние России на победу Трампа

23.01.2023 07:37

В мире