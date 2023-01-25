Общество
сегодня, 11:43
Лайфхак от депутата: как получить компенсацию упавшим в гололед
Екатерина Пинаева разместила ролик с пятью советами пострадавшим.
«Стеклянный четверг» был на прошлой неделе, но в некоторых местах Липецка пешеходные зоны до сих пор во льду. А где лед – там и травма. Поэтому один из самых активных депутатов Липецкого горсовета Екатерина Пинаева на своей страничке в сети «ВК» разместила лайфхак: как получить компенсацию упавшим в гололед?
Заместитель председателя комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству горсовета предложила пять простых шагов, сделав которые, можно получить хоть какие-то деньги от организации, ответственной за содержание того места, где человек «упал-очнулся-гипс!» Первый: найти свидетеля получения травмы (им может быть и медик, который оказал первую помощь на месте падения. Второй: обратиться в лечебное учреждение, оформить больничный. Третий: найти организацию, ответственную за уборку места получения травмы (управляющую компанию, МБУ «Управление благоустройства Липецка», коммерческую организацию). Четвертый: написать досудебную претензию виновному юрлицу, прикрепив к ней все имеющиеся документы. Пятый: обратиться с иском в суд при неудаче четвертого шага.
– Екатерина, может быть вместо советов по компенсации вы в горсовете более жесткие меры к администрации разработаете за бездействие в сфере ЖКХ? Может, кого-то снимать и привлекать к ответственности пора? Надо над этим работать в первую очередь! Надоело читать предупреждения и советы горожанам сидеть дома! В Москве тоже предупреждают или в 5 утра дворников и технику выгоняют? – написал один из подписчиков депутата с ником Al Bill.
– Al, в рамках решения комиссии рекомендована работать над увеличением заработной платы и увеличением количества сотрудников, – ответила ему Екатерина Пинаева.
Последний случай взыскания морального вреда с управляющей компании со стороны травмированного жителя в нашей области был в декабре прошлого года. Правда, он был связан не с гололедом, а с падением 52-летнего жителя Ельца в неосвещенный подвальный приямок. Истец получил перелом ключицы и ушиб грудной клетки. Причиненный моральный вред он оценил в 1 млн рублей, но суд первой инстанции величину компенсации уменьшил в 20 раз, до 50 тысяч рублей. Как сообщили GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы региона, это решение оставил в силе областной суд.
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Заместитель председателя комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству горсовета предложила пять простых шагов, сделав которые, можно получить хоть какие-то деньги от организации, ответственной за содержание того места, где человек «упал-очнулся-гипс!» Первый: найти свидетеля получения травмы (им может быть и медик, который оказал первую помощь на месте падения. Второй: обратиться в лечебное учреждение, оформить больничный. Третий: найти организацию, ответственную за уборку места получения травмы (управляющую компанию, МБУ «Управление благоустройства Липецка», коммерческую организацию). Четвертый: написать досудебную претензию виновному юрлицу, прикрепив к ней все имеющиеся документы. Пятый: обратиться с иском в суд при неудаче четвертого шага.
– Екатерина, может быть вместо советов по компенсации вы в горсовете более жесткие меры к администрации разработаете за бездействие в сфере ЖКХ? Может, кого-то снимать и привлекать к ответственности пора? Надо над этим работать в первую очередь! Надоело читать предупреждения и советы горожанам сидеть дома! В Москве тоже предупреждают или в 5 утра дворников и технику выгоняют? – написал один из подписчиков депутата с ником Al Bill.
– Al, в рамках решения комиссии рекомендована работать над увеличением заработной платы и увеличением количества сотрудников, – ответила ему Екатерина Пинаева.
Последний случай взыскания морального вреда с управляющей компании со стороны травмированного жителя в нашей области был в декабре прошлого года. Правда, он был связан не с гололедом, а с падением 52-летнего жителя Ельца в неосвещенный подвальный приямок. Истец получил перелом ключицы и ушиб грудной клетки. Причиненный моральный вред он оценил в 1 млн рублей, но суд первой инстанции величину компенсации уменьшил в 20 раз, до 50 тысяч рублей. Как сообщили GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы региона, это решение оставил в силе областной суд.
Пострадавший.
Житель
Мамаша
Патриот