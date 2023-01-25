Сегодня в Липецке: Татьянин день, Высоцкий, бесплатное катание на коньках

Рассказываем всё самое главное про сегодняшний день, в котором принято поздравлять всех Татьян и студентов.

Теплый январь

В Липецке холодает только по ночам. Сегодня столбик термометра опускался вниз до –15 градусов, но днем по прежнему лишь от 2 до 4 градусов мороза. Зима ласковая и тёплая, единственное, чего не хватает – снега. Сегодня вновь не обещают осадков.







Полтора десятка улиц без воды

С 10:00 до 20:00 в связи с ремонтными работами сегодня отключал холодную воду потребителям на лице Депутатской. 82, Киевской, а также в частном секторе улиц Верещагина, Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, в переулке Вишнёвом.







В это же время перекроют водоснабжение в переулке Джамбулата, а также в частном секторе в районе Сырского Рудника – на улицах Минской, Смирнова. Союзной, Городовикова, Рябиновой, Рудничной, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной.

Без света

Больше 10 улиц Липецка сегодня столкнутся с отключениями электричества.

С 9:00 до 16:00 погаснет свет в районе Сырского рудника - домах № 31 по улице Ангарской; №11 по улице Городовикова; 1а, 12, 25, 26а, 38 по Жактовской; №7 по Исполкомовской; №49а по улице Минской, №11а по Паровозной, №№11, 1в, 1г, 1д, 2 по Прудной; №№ 17, 21, 25 по Рудничной, а также в частном секторе улиц Ново-Весовой, Рябиновой, Солнечной, Ударников, Ю.Смирнова.







С 9:00 до 17:00 в потёмках проведут жильцы домов №№ 35, 68, 70, 70а, 70б, 70в по улице Гагарина; №№ 1, 3, 3а, 11, 19 по улице Тельмана; № 1а по переулку Шишкина, а также в частном секторе улиц 2-й Крымской, Верхней, Кирова, Пригородной.

Пробки

По традиции уже с утра наметились первые заторы, которые в течение дня могут перерасти в серьёзные пробки. Поэтому советуем не пренебрегать «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями: загляните туда перед выездом и, возможно, вам удастся подобрать более быстрый маршрут.

Татьянин день: бесплатный каток и дискотека в парке

Сегодня в России отмечают Татьянин день.

С древних времён 25 января считалось днём памяти раннеримской мученицы Татианы, которой в III веке нашей эры отрубили голову мечом за христианскую веру. А ещё в этот день в 1755 году был основан Московской университет - первый в России, отчего 25 января переросло в праздник студенчества.

В Липецке сегодня праздник будут отмечать повсеместно и с размахом. В 14:00 на катке возле дворца спорта «Звёздный» начнется особенный сеанс массового катания. Студентов и всех Татьян пустят на каток бесплатно. Правда, чтобы воспользоваться привилегией, нужно зарегистрироваться по ссылке.







А на катке парка Победы в 17:00 начнётся «Зачётная среда» - яркая дискотека на льду. Гостей будут ждать танцевальные конкурсы, музыка, ледовый квест. Кроме того, в этот вечер для студентов заработает стол музыкальных заявок, где можно заказать трек и кататься на коньках под любимую композицию.

Памяти Владимира Высоцкого

А ещё 25 января родился актёр, поэт и исполнитель собственных песен Владимир Высоцкий. Сегодня исполняется 85 лет со дня его рождения.







По этому поводу в библиотеке имени Есенина (ул. Космонавтов 15/3) липецкий киновед Алексей Колбаско расскажет о неизвестных страницах «гения XX столетия», в частности – о его несыгранных ролях, которых, к слову, в два раза больше, чем воплощённых в жизнь, покажет некоторые сохранившиеся в архивах фотопробы и расскажет связанные с ними истории.

А в библиотеке «Сокольской» (пл. Константиновой, 3) в 12:00 откроется книжная выставка «Носил он совесть близко к сердцу», посвященная Высоцкому.

Мастер-класс в мастерской Юрия Гришко

В музее современной скульптуры (мастерской народного художника России Юрия Гришко) на улице Студёновской, 39 б проходят не только выставки, но и мастер-классы, на которых желающих могут научить работать с глиной. Традиционный день для этих занятий – среда, сегодня их будет даже два.

В 12:00 начнётся мастер-класс народного мастера Ирины Беликовой по росписи в технике романовской игрушки «Традиционная среда». Преподаватель расскажет о видах и об истории знаменитой росписи, покажет технику, а участники семинара разрисуют уже готовые изделия.



Фото предоставлено липецким краеведческим музеем



А в 18:30 состоится занятие «Подставка «Листок». Лауреат Всероссийских конкурсов художник Яна Ищенко научит желающих слепить из глины оригинальную подставку в виде листика, которая может стать гармоничным украшением интерьера или функциональным дополнением для рабочего стола. Мастер познакомит с техникой лепки из пласта, а также с тонкостями работы ангобами — красками на основе глины, которыми уже на этом занятии можно расписать ваше изделие.

Разносы от начальства – не панацея

И в заключение исследование от сервиса по поиску работы SuperJob. Оказывается, что кричать на персонал и устраивать ему разносы бесполезно. Эту меру признали эффективной лишь 4% опрошенных липчан. Остальные таких способов мотивации не признают, в лучшем случае на начальственные крики они реагируют только внешне, а, например, 50% мужчин и 34% женщин не реагируют никак.

26% опрошенных заявили, что руководство никогда не портит им настроение, 16% пожаловались, что начальник вызывает негативные эмоции несколько раз в неделю, столько же – несколько раз в месяц.

Ежедневные разносы от начальства получают 16% людей с доходом от 50 тысяч рублей и 12% тех, кто зарабатывает от 80 тысяч и выше.

Дорогие липчане! Обязательно поздравьте знакомых Татьян и студентов, но не забывайте и о новостях. Чаще заходите на GOROD48, где сегодня вас ждёт ещё много важной и полезной информации. До встречи!