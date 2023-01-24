В России

26 минут назад

В Кремле опровергли сообщения о возможном запрете на выезд из страны

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#запрет на выезд #граница

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ознакомиться с разъяснениями поправок к правилам выезда за границу на автомобилях.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что появление системы бронирования даты на выезд грузовых автомобилей из страны не связано с якобы какими-то планами властей закрыть границу, - пишут "Известия".

"Нет, в кремле не обсуждается. Ну и по тексту были даны разъяснения, можно из них и исходить", — сообщил он, отвечая на вопрос, планирует ли РФ ввести запрет на выезд из страны.

Ранее стало известно, что подготовлены поправки в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ", которые предложат гражданам возможность заранее резервировать дату и время пересечения российских границ на автомобиле. Отмечается, что данная мера коснется иностранных перевозчиков, граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства и других автовладельцев. Основные положения инициативы могут вступить в силу уже с 1 марта 2023 года.

Автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев объяснил, что конкретно предлагается изменить. По его словам, поправки о зарезервированных датах коснутся только автомобилей для международных грузовых перевозок. Москвичев также добавил, что новый порядок прохождения границы будет действовать только на тех пунктах пропуска, где очередь к подъезду составляет 10–15 дней.
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#запрет на выезд #граница

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