Происшествия

19 минут назад

18-летняя девушка взяла онлайн-кредит на имя знакомой

278
#кража
18-летняя девушка взяла онлайн-кредит на имя знакомой

По факту кражи со счёта возбуждено уголовное дело.

21 января в Измалковском районе в полицию обратилась 29-летняя женщина, на имя которой кто-то оформил онлайн-кредит в банке на 32 700 рублей. Сотрудниками отделения по экономической безопасности и противодействия коррупции задержана подозревая - 18-летняя жительница Измалковского района.

«Потерпевшая попросила свою знакомую установить у себя на телефоне компьютерную программу, а та, зайдя в телефон знакомой, увидела у нее банковское приложение. У девушки возникла идея похитить деньги, но их на счету не оказалось, тогда она оформила на имя женщины кредит на 32700 рублей и перевела деньги на свою карту», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

Девушке грозит до шести лет лишения свободы.
278
#кража

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