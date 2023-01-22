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29 минут назад
Под Воронежем семья отравилась угарным газом
Двое детей попали в реанимацию после отравления угарным газом в доме в Семилуках. Об этом сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на пресс-службу администрации муниципального района.
Угарным газом отравились отец и трое детей: 12-летний мальчик, 8-летняя и 17-летняя девочки. Жизни и здоровью главе семейства и старшему ребёнку ничего не угрожает, а младшие дети находятся в реанимации. Пока семья будет находиться в больнице под наблюдением врачей.
По данным районной администрации, в семи из девяти квартир дома владельцы жилья не заключили договор на обслуживание газового оборудования и не пускали специалистов в помещение для проверки. Также и семья, отравившаяся угарным газом, не заключила такой договор и не допускала работников к проверке газового оборудования.
Как сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Угарным газом отравились отец и трое детей: 12-летний мальчик, 8-летняя и 17-летняя девочки. Жизни и здоровью главе семейства и старшему ребёнку ничего не угрожает, а младшие дети находятся в реанимации. Пока семья будет находиться в больнице под наблюдением врачей.
По данным районной администрации, в семи из девяти квартир дома владельцы жилья не заключили договор на обслуживание газового оборудования и не пускали специалистов в помещение для проверки. Также и семья, отравившаяся угарным газом, не заключила такой договор и не допускала работников к проверке газового оборудования.
Как сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").