В Липецкой области бесснежно и до -6

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, существенных осадков не прогнозируется.

Среднесуточные температуры воздуха составят 4-8 градусов мороза, что на 1-3 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 января в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от -6 до -11 градусов, днем – от -1 до -6 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от -8 до -10 градусов, днем она составит от -2 до -4 градусов.



День 23 января стал самым теплым в Липецке в 1993 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 31 градусов мороза.