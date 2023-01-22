Погода в Липецке

5 минут назад

В Липецкой области бесснежно и до -6

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#погода
В Липецкой области бесснежно и до -6

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, существенных осадков не прогнозируется.

Среднесуточные температуры воздуха составят 4-8 градусов мороза, что на 1-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 января в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от -6 до -11 градусов, днем – от -1 до -6 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от -8 до -10 градусов, днем она составит от -2 до -4 градусов.

День 23 января стал самым теплым в Липецке в 1993 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 31 градусов мороза.
33
#погода

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