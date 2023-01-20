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За оскорбление операторов системы «112» липчанин заплатит 28 000 рублей

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#оскорбление
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За оскорбление операторов системы «112» липчанин заплатит 28 000 рублей

В том числе 25 000 рублей - за лингвистическую экспертизу своих слов.

Липчанин во время своих многочисленных обращений в службу «112» постоянно оскорблял операторов грубой нецензурной бранью.

«Согласно заключению лингвистической экспертизы, проведенной экспертом ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, слова, высказанные в адрес операторов системы «112», имели признаки неприличной формы и содержали нецензурную лексику», - отметили в Центре обработки вызовов Системы-112. 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Октябрьского судебного района Липецка мужчина за оскорбление должен выплатить штраф в 3 тысячи в доход государства. Кроме того, ему необходимо оплатить расходы, понесенные областным Центром обработки вызовов системы-112 на оплату лингвистической экспертизы — а это ещё 25 тысяч рублей.
1 688
#оскорбление
1

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Эх

52 минуты назад
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