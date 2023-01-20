Происшествия

сегодня, 14:46

У охотника застрелили собаку. Он подозревает в этом егеря

8 1209
#охота #убийство собаки
3
У охотника застрелили собаку. Он подозревает в этом егеря

Сам охотовед отрицает обвинение.

Сегодня житель села Злобино Становлянского района Андрей Родионов похоронил своего любимца, пса-двухлетку породы русская гончая по кличке Шустрый. По словам убитого горем мужчины, собаку застрелил охотинспектор.

c6cea8fa-d3e5-4519-8d90-8b8fa6567bc7.jpg+2023-01-20-15.01.02.jpg

Происшествие случилось в среду, 18 января. В этот день Андрей Родионов с двумя товарищами охотились на лису и зайца. У охотников были две собаки – одна Андрея, вторая – его друга.

– Мы выслеживали добычу неподалеку от заказника «Красавка». Наши собаки погнали лису прямо в заказник. Так как туда охотникам вход запрещен, я следил за Шустрым по GPS-ошейнику. Увидев, что собаки выбежали из заказника и побежали к деревне Лаухино, мы поехали на машинах туда. Однако потом трекер показал, что собаки вновь вернулись в заказник. Мы стали ждать их возвращения. В это время к нам подъехал на «УАЗе» наш становлянский егерь Сергей Любимов. После того как он проверил наши документы, я попросился съездить с ним на его машине в заказник поискать пса. Но охотинспектор мне отказал, – рассказывает мужчина.

В итоге GPS-ошейник показал, что Шустрый прибежал туда же, куда поехал «УАЗ» егеря. И там прозвучал выстрел. И почти сразу отключился трекер.

– Это место было метрах в семисот от нас. Мы поехали туда, где стреляли, заметили, что оттуда в сторону деревни Озерки ухал «УАЗ». Мы же нашли только лужу крови и стреляную гильзу, – рассказывает о том, что было дальше, Андрей Родионов.

Пока охотник ждал на месте ЧП полицию, два его товарища поехали по следам егерского внедорожника и вскоре нашли убитую в голову гончую. Дорогого GPS-ошейника на собаке не было.

b5e5784b-3be6-4629-aba1-0bbaf0985dd8.jpg+2023-01-20-15.01.02.jpg

– Собаку и гильзу забрали полицейские. То, что случилось, ужасно! Шустрый был любимцем нашей семьи. Да и не только нашей – дружелюбного песика любили все. Я ездил за щенком в Астрахань, купил его за 30 тысяч рублей. Мне жалко не денег, а того, что я потерял не по годам толкового помощника и друга, – говорит охотник.

7882033b-3ffd-44d3-82af-d7a3406f6cf4.jpg+2023-01-20-15.01.02.jpg

В тот же день Андрей Родионов сумел пообщаться с охотоведом у его дома в селе Грунин Воргол. Он спросил, за что тот застрелил его пса:

– Он с ухмылкой сказал, что может это я убил свою собаку и зашел в дом. Думаю, в полиции разберутся в том, кто кого убил. Вывод будет сделать не трудно, ведь кроме гильзы полиция изъяла у охотинспектора его ружье.

– Сотрудники полиции МО МВД России по Становлянскому району проводят проверку по обращению 37-летнего жителя района. В своем заявлении мужчина сообщил, что недалеко от деревни Лаухино застрелена охотничья собака породы русская гончая. В рамках назначенной проверки устанавливаются обстоятельства происшествия, назначен ряд экспертиз, – прокомментировали ЧП в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

– В отношении сотрудника ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» начата служебная проверка, – сообщила GOROD48 начальник отдела по охране и использованию объектов животного мира регионального управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Татьяна Зернова.

А что же сам егерь? Мы позвонили Сергею Любимову и спросили его прямо, что он думает об обвинении Андрея Родионова в убийстве его охотничьей собакой. Поначалу егерь сказал, что не будет ничего говорить. Потом, немного подумав, сказал, что не имеет отношения к смерти собаки.
8 1209
#охота #убийство собаки
3

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Егерь

5 минут назад
Жалко пса,, охотничьего", наверное верой и правдой служил хозяину..
ответить

Эх

19 минут назад
Ну как охотники достали, что охотятся рядом с деревня и и селами, дома в 100 - 200 метрах, а вы палите из ружей. Идёшь по берегу речки и думаешь, как бы не прилетело!!!
ответить

ГОСТЬ53

28 минут назад
Жаль охотника, потерял друга самого преданного. И бесконечно жаль собаку, молодой, еще жил- бы и жил и радовал своих хозяев!!!!!!!!! Неужели не было выхода другого, а только убивать надо было???
ответить

гость48

44 минуты назад
в Волово собакены по улицам шатаются,народ пугают,глава ни чего не делает по этому поводу!
ответить

lugov

58 минут назад
Попов Ю., так тогда надо охотников валить )
ответить

Попов Ю.

сегодня, 15:15
почему не написали, что охотники охотились на территории заказника?
ответить

Анатолий

сегодня, 15:01
Если это он сделал, то это очень подло. Выгнать с работы и штраф в пятикратном размере.
ответить

Леопольд

сегодня, 15:01
А сам кролика/зайца подстрелил, ,,ниче,, так, ему можно?
ответить

Еще в рубрике

«Хватал за форму и пытался убежать»: за неповиновение полицейскому хлевенец отделался штрафом
#конфликт #полиция
«Хватал за форму и пытался убежать»: за неповиновение полицейскому хлевенец отделался штрафом

18 минут назад

Происшествия
В Липецкой области ученица школы попала в больницу после драки с семиклассницей
#драка #школьницы
1
В Липецкой области ученица школы попала в больницу после драки с семиклассницей

28 минут назад

Происшествия
В Ельце по подозрению во взятке арестован заместитель начальника полиции
#взятка #полиция
1
В Ельце по подозрению во взятке арестован заместитель начальника полиции

41 минуту назад

Происшествия
Полиция займется поиском вандала с улицы Плеханова
#хулиганство
3
Полиция займется поиском вандала с улицы Плеханова

43 минуты назад

Происшествия
Ельчанин выкрутил средний палец инспектору ДПС
#конфликт #ДПС
2
Ельчанин выкрутил средний палец инспектору ДПС

сегодня, 15:00

Происшествия
В Липецке отстранены от работы заведующая и воспитатель детского сада за грубое обращение с ребёнком...
#дети
13
В Липецке отстранены от работы заведующая и воспитатель детского сада за грубое обращение с ребёнком...

сегодня, 14:40

Происшествия