У охотника застрелили собаку. Он подозревает в этом егеря

Сам охотовед отрицает обвинение.

Сегодня житель села Злобино Становлянского района Андрей Родионов похоронил своего любимца, пса-двухлетку породы русская гончая по кличке Шустрый. По словам убитого горем мужчины, собаку застрелил охотинспектор.Происшествие случилось в среду, 18 января. В этот день Андрей Родионов с двумя товарищами охотились на лису и зайца. У охотников были две собаки – одна Андрея, вторая – его друга.– Мы выслеживали добычу неподалеку от заказника «Красавка». Наши собаки погнали лису прямо в заказник. Так как туда охотникам вход запрещен, я следил за Шустрым по GPS-ошейнику. Увидев, что собаки выбежали из заказника и побежали к деревне Лаухино, мы поехали на машинах туда. Однако потом трекер показал, что собаки вновь вернулись в заказник. Мы стали ждать их возвращения. В это время к нам подъехал на «УАЗе» наш становлянский егерь Сергей Любимов. После того как он проверил наши документы, я попросился съездить с ним на его машине в заказник поискать пса. Но охотинспектор мне отказал, – рассказывает мужчина.В итоге GPS-ошейник показал, что Шустрый прибежал туда же, куда поехал «УАЗ» егеря. И там прозвучал выстрел. И почти сразу отключился трекер.– Это место было метрах в семисот от нас. Мы поехали туда, где стреляли, заметили, что оттуда в сторону деревни Озерки ухал «УАЗ». Мы же нашли только лужу крови и стреляную гильзу, – рассказывает о том, что было дальше, Андрей Родионов.Пока охотник ждал на месте ЧП полицию, два его товарища поехали по следам егерского внедорожника и вскоре нашли убитую в голову гончую. Дорогого GPS-ошейника на собаке не было.– Собаку и гильзу забрали полицейские. То, что случилось, ужасно! Шустрый был любимцем нашей семьи. Да и не только нашей – дружелюбного песика любили все. Я ездил за щенком в Астрахань, купил его за 30 тысяч рублей. Мне жалко не денег, а того, что я потерял не по годам толкового помощника и друга, – говорит охотник.В тот же день Андрей Родионов сумел пообщаться с охотоведом у его дома в селе Грунин Воргол. Он спросил, за что тот застрелил его пса:– Он с ухмылкой сказал, что может это я убил свою собаку и зашел в дом. Думаю, в полиции разберутся в том, кто кого убил. Вывод будет сделать не трудно, ведь кроме гильзы полиция изъяла у охотинспектора его ружье.– Сотрудники полиции МО МВД России по Становлянскому району проводят проверку по обращению 37-летнего жителя района. В своем заявлении мужчина сообщил, что недалеко от деревни Лаухино застрелена охотничья собака породы русская гончая. В рамках назначенной проверки устанавливаются обстоятельства происшествия, назначен ряд экспертиз, – прокомментировали ЧП в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.– В отношении сотрудника ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» начата служебная проверка, – сообщила GOROD48 начальник отдела по охране и использованию объектов животного мира регионального управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Татьяна Зернова.А что же сам егерь? Мы позвонили Сергею Любимову и спросили его прямо, что он думает об обвинении Андрея Родионова в убийстве его охотничьей собакой. Поначалу егерь сказал, что не будет ничего говорить. Потом, немного подумав, сказал, что не имеет отношения к смерти собаки.