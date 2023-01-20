Бизнес

41 минуту назад

Липчане стали больше доверять оператору М-4

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Липчане стали больше доверять оператору М-4

За помощью к аварийным комиссарам на платных участках дороги М-4 в Тульской, Липецкой и Воронежской областях обратились 27,5 тыс. водителей.

В 2022 году аварийные комиссары «ОССП» помогли почти 53 тыс. водителей, более половина из которых воспользовались дорогой М-4 «Дон» (на ней было зафиксировано 27,5 тыс. обращений от автомобилистов), подвёл итоги оператор платных участков дорог на М-4 «Дон», М-11 «Нева» и М-3 «Украина», компания «ОССП». Количество обратившихся за помощью на М-4 увеличилось на 9% по сравнению с 2021 годом. Возросший кредит доверия связан с развитием внутреннего туризма, увеличением трафика и повышением осведомленности среди водителей о службе аварийных комиссаров.

Согласно данным компании, чаще всего в прошлом году водители на М-4 просили о помощи в случае поломки автомобиля (17,7 тыс. раз) или нехватки топлива (6,4 тыс. раз). Причём, по словам специалистов «ОССП», скоростная магистраль стала лидером по числу жалоб на отсутствие топлива в баке даже в общем зачёте: на неё приходится около 60% случаев.

Подобная статистика особенно удивляет, ведь на дороге расположены более 70 заправок и станций зарядки электромобилей. Ещё одним странным поводом для выезда специалистов службы стало нахождение пешеходов на проезжей части. В 2022 году на М-4 спасли 77 человек, которые шли по высокосортной дороге в потоке машин, хотя это напрямую запрещено правилами дорожного движения.

Напомним, что аварийные комиссары «ОССП» — это абсолютно бесплатная служба, работающая на участках платных дорог, обслуживаемых компанией. Сотрудники оператора первыми оказываются на месте происшествия (быстрее, чем полиция, скорая и МЧС) и помогают автомобилистам. Их основная задача - обеспечить безопасность всех участников движения, но они также смогут решить вопросы с небольшими поломками, вызовом эвакуатора, оформлением ДТП и даже нестандартными случаями, с которыми сталкиваются водители. Поэтому, если вам потребовалась помощь, можно воспользоваться единым бесплатным номером экстренной связи *2323, который работает на всех скоростных участках автодорог.

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