В мире

сегодня, 10:40

Индия обогнала Китай по численности населения на конец 2022 года

141
#Индия #численность населения #Китай

Однако "с точки зрения прироста населения Индия превзойдет Китай как самую густонаселенную страну в мире в течение 2023 года".

Население Индии на конец 2022 года, по оценке World Population Review (WPR), составило 1,417 миллиарда человек, что на 5 миллионов больше, чем в Китае, где показатель, по официальным данным, составил 1,412 миллиарда человек.

ООН предсказывала, что Индия обгонит Китай и станет лидером по численности населения в мире, но ожидала этого позже. По данным WPR на 18 января, население Индии выросло еще больше и составило 1,423 млрд человек. По оценке исследовательской платформы Macrotrends, показатель составляет 1,423 млрд человек, - передает РБК.

Индия официально не публиковала свежие данные о численности населения. Обычно страна проводит перепись населения раз в 10 лет, но в 2021 году она была отложена из-за пандемии.

Численность населения Китая в прошлом году сократилась по сравнению с предыдущим годом на 850 тысяч человек и составила 1 411 750 000 человек, - говорится данных Государственного статистического управления КНР. Население Китая сократилось впервые с 1960-х годов.

По прогнозу ООН, отрыв Индии от Китая по численности населения в ближайшее годы значительно увеличится. К 2050 году, считают в организации, индийское население составит 1,688 млрд человек, в то время как в Китае будет проживать 1,317 млрд человек.

Но "с точки зрения прироста населения Индия превзойдет Китай как самую густонаселенную страну в мире в течение 2023 года", - отмечается в исследовании. К такому выводу эксперты пришли в связи с тем, что в 2023 году "годовой темп роста [численности населения] Китая составит от минус 0,1% до минус 0,3%, в то время как темпы роста [численности населения] Индии составят от плюс 0,69% до плюс 0,92%".

В исследовании также отмечается, что "население Индии будет продолжать расти по крайней мере до 2050 года". По прогнозам, в южноазиатской республике к этому времени будут проживать 1 670 490 000 человек. Кроме того, по прогнозам, население Китая к 2060 году сократится до 1,2 млрд человек, тогда как население Индии к этому времени увеличится почти до 1,7 миллиарда, - передает ТАСС.

В целом наибольший прирост населения ожидается в Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, на Филиппинах и в Танзании. По прогнозу ООН, на них придется более половины прогнозируемого к 2050 году прироста населения.
141
#Индия #численность населения #Китай

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Цена газа может снизиться до уровня $500 за тыс. кубометров

сегодня, 08:59

В мире
В Таиланде взорвался нефтяной танкер
#взрыв #Таиланд
В Таиланде взорвался нефтяной танкер

вчера, 15:41

В мире
Россия в разы сократила морские поставки нефти Западу

вчера, 06:56

В мире
В МИД РФ заявили о невыполнимых визовых требованиях к российским туристам в странах ЕС
#виза #туристы #ЕС
В МИД РФ заявили о невыполнимых визовых требованиях к российским туристам в странах ЕС

16.01.2023 10:40

В мире
Белоруссия и РФ начали совместные летно-тактическое учения авиации
#учения #авиация #Белоруссия
Белоруссия и РФ начали совместные летно-тактическое учения авиации

16.01.2023 10:00

В мире
В Непале потерпел крушение самолет с 72 людьми на борту
2
В Непале потерпел крушение самолет с 72 людьми на борту

15.01.2023 14:30

В мире