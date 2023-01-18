сегодня, 10:40
Индия обогнала Китай по численности населения на конец 2022 года
Однако "с точки зрения прироста населения Индия превзойдет Китай как самую густонаселенную страну в мире в течение 2023 года".
ООН предсказывала, что Индия обгонит Китай и станет лидером по численности населения в мире, но ожидала этого позже. По данным WPR на 18 января, население Индии выросло еще больше и составило 1,423 млрд человек. По оценке исследовательской платформы Macrotrends, показатель составляет 1,423 млрд человек, - передает РБК.
Индия официально не публиковала свежие данные о численности населения. Обычно страна проводит перепись населения раз в 10 лет, но в 2021 году она была отложена из-за пандемии.
Численность населения Китая в прошлом году сократилась по сравнению с предыдущим годом на 850 тысяч человек и составила 1 411 750 000 человек, - говорится данных Государственного статистического управления КНР. Население Китая сократилось впервые с 1960-х годов.
По прогнозу ООН, отрыв Индии от Китая по численности населения в ближайшее годы значительно увеличится. К 2050 году, считают в организации, индийское население составит 1,688 млрд человек, в то время как в Китае будет проживать 1,317 млрд человек.
Но "с точки зрения прироста населения Индия превзойдет Китай как самую густонаселенную страну в мире в течение 2023 года", - отмечается в исследовании. К такому выводу эксперты пришли в связи с тем, что в 2023 году "годовой темп роста [численности населения] Китая составит от минус 0,1% до минус 0,3%, в то время как темпы роста [численности населения] Индии составят от плюс 0,69% до плюс 0,92%".
В исследовании также отмечается, что "население Индии будет продолжать расти по крайней мере до 2050 года". По прогнозам, в южноазиатской республике к этому времени будут проживать 1 670 490 000 человек. Кроме того, по прогнозам, население Китая к 2060 году сократится до 1,2 млрд человек, тогда как население Индии к этому времени увеличится почти до 1,7 миллиарда, - передает ТАСС.
В целом наибольший прирост населения ожидается в Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, на Филиппинах и в Танзании. По прогнозу ООН, на них придется более половины прогнозируемого к 2050 году прироста населения.