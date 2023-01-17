Из ЗАГСа – в горсовет

Галина Белкина возглавит аппарат Липецкого городского Совета депутатов.

С 1 января упразднен ЗАГС Липецка – его функции перешли в областное управление ЗАГС и архивов, а также в МФЦ. И вот новость: бывший начальник этого учреждения Галина Белкина станет начальником аппарата Липецкого горсовета.



Этот слух GOROD48 подтвердили в самом горсовете. Нам сообщили, что нынешний руководитель аппарата Дарья Башаева уходит с работы вместе со спикером Александром Афанасьевым (председатель горсовета традиционно берет на эту должность своего человека). Сама Дарья Башаева подтвердила нам, что 25 января станет последним днем ее работы в горсовете.



До самой Галины Белкиной мы не дозвонились. Кстати, сегодня она уже присутствовала пока как вольный слушатель на заседании комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета. Где сидела рядом с Дарьей Башаевой.