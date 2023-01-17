Происшествия

сегодня, 15:10

В Липецке «ГАЗель» улетела в кювет и врезалась в дерево

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#ДТП
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В Липецке «ГАЗель» улетела в кювет и врезалась в дерево

Водитель ищет очевидцев.

16 января примерно в 11:15 в Липецке в районе ЛТЗ в сторону очистных сооружений произошло ДТП.

«ГАЗель» улетела в кювет и врезалась в дерево. Никто не пострадал.

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Как уверяет сам водитель, его подрезали, поэтому он ищет очевидцев происшествия. Связаться с ним можно « ВКонтакте».
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#ДТП
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Комментарии (3)

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селянин

18 минут назад
Сам на обгон пошел,а в свою полосу,не смог нормально вернуться,вот и результат. А теперь придумыват версии.
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Владимир

44 минуты назад
Грязинский район,да уж,больше на металлом похоже.
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Грязинский район

48 минут назад
Это не Газель.
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