Происшествия
сегодня, 15:10
В Липецке «ГАЗель» улетела в кювет и врезалась в дерево
Водитель ищет очевидцев.
16 января примерно в 11:15 в Липецке в районе ЛТЗ в сторону очистных сооружений произошло ДТП.
«ГАЗель» улетела в кювет и врезалась в дерево. Никто не пострадал.
Как уверяет сам водитель, его подрезали, поэтому он ищет очевидцев происшествия. Связаться с ним можно « ВКонтакте».
«ГАЗель» улетела в кювет и врезалась в дерево. Никто не пострадал.
Как уверяет сам водитель, его подрезали, поэтому он ищет очевидцев происшествия. Связаться с ним можно « ВКонтакте».
селянин
Владимир
Грязинский район