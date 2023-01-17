Происшествия

сегодня, 10:02

В Липецке эвакуируют институт

3 1854
#телефонный терроризм #минирование
В Липецке эвакуируют институт

Поступило сообщение о минировании.

В Липецком казачьем институте технологий и управления на улице Краснознаменной в данный момент проходит эвакуация. Как рассказали GOROD48 в администрации образовательного учреждения, эвакуация началась 10 минут назад.

На электронную почту института пришло длинное сообщение, в котором говорилось, что времена сейчас тяжёлые, а ваше здание заминировано.

Сейчас к зданию стянуты все экстренные службы.

Институт располагается в четырёхэтажном здании, но сейчас сессия, занятий нет, и преподавателей и студентов внутри было не очень много - около 70-80 человек.
3 1854
#телефонный терроризм #минирование

Комментарии (3)

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Евгения

1 минуту назад
Гость! Вы остались в 90х годах. В этом вузе в настоящее время дневное и вечернее обучение молодых людей. Профессии востребованные.
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Гость

32 минуты назад
Этот "институт" занимает несколько кабинетов в большом офисном здании, где раньше ПТУ-23 было. А теперь там несколько организаций. Так что из эвакуированных 70-80 человек к институту имели отношение человек 10-ть, не больше.
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?

сегодня, 10:39
70-80 человек. Совсем мало
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