В Липецке эвакуируют институт

Поступило сообщение о минировании.

В Липецком казачьем институте технологий и управления на улице Краснознаменной в данный момент проходит эвакуация. Как рассказали GOROD48 в администрации образовательного учреждения, эвакуация началась 10 минут назад.



На электронную почту института пришло длинное сообщение, в котором говорилось, что времена сейчас тяжёлые, а ваше здание заминировано.



Сейчас к зданию стянуты все экстренные службы.



Институт располагается в четырёхэтажном здании, но сейчас сессия, занятий нет, и преподавателей и студентов внутри было не очень много - около 70-80 человек.