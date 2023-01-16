Происшествия

42 минуты назад

В Усмани во время пожара пострадал 46-летний мужчина

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#МЧС #пожар
В Усмани во время пожара пострадал 46-летний мужчина

За минувшие выходные в Липецкой области произошло более десяти пожаров.

14 января в доме №27 по улице Краснознаменной получил смертельные ожоги 58-летний мужчина. Из дома эвакуировали шесть человек.  

На мужчине вспыхнула горючая жидкость. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, во время возгорания уничтожена внутренняя отделка  балкона квартиры на площади три квадратных метра, повреждены десять квадратных метров внутренней отделки комнаты.

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Вечером 15 января в Усмани на улице Ленина сгорела надворная постройка — во пожара пострадал 46-летний мужчина.

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В этот же день в селе Давыдовка Липецкого района практически выгорел жилой дом. В селе Гудово Добровского района сгорела часть дома, гараж и сарай. Дважды горела квартира в доме №7 по улице Фурманова — вечером 15 января и спустя полтора часа ночью 16 января. По одной из версий, огонь разгорался из-за неадекватного поведения одного из жильцов.

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Ночью 16 января в селе Косыревка Липецкого района сгорел автомобиль «Фольксваген Туран».
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#МЧС #пожар

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